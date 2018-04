Mě bolí bříško. Kdy s dítětem běžet k lékaři a kdy stačí domácí léčba

„Dcera si opakovaně stěžovala na bolesti břicha, vždy ráno před odchodem do školy. Po chvíli se k tomu přidal úporný průjem, takže nakonec do školy nešla a museli jsme ji omluvit. Takhle to trvalo asi měsíc. Po několika vyšetřeních dětská lékařka vyloučila infekci či jakékoli jiné onemocnění. Doporučila nám návštěvu školní psycholožky. Tam jsem se s hrůzou dozvěděla, že dcera má strach z jedné učitelky, která ji začala šikanovat,“ vypráví čtyřicetiletá Jana z Prahy.

Dcera začala docházet na terapii, maminka byla u ředitele, kde probrali všechna pro a proti, a nakonec se rozhodla - vzhledem k tomu, že byl květen, že od září dceru přeloží na jinou školu. Od té doby bolesti břicha zmizely, stejně tak průjmy. Ano, bolesti břicha mohou skutečně signalizovat psychické problémy - neutěšené rodinné poměry, šikanu, strach, ale i neurotizující vlivy okolí.

Jak poznat poznat, proč dítě bolí břicho a jak ho léčit?

Akutní bolest břicha

Je-li bolest intenzivní a doprovázená například teplotou či zvracením, raději na nic nečekejte a jděte k lékaři. Nelze totiž vyloučit zánět slepého střeva, uskřinutou kýlu a podobně. Raději jít k lékaři zbytečně, než pozdě.

Dietní chyby a infekce

Dítě může začít bolet břicho, pokud snědlo něco nevhodného, tučného či naopak slaného, případně špatně upravenou stravu. Obvykle se kromě bolesti břicha vyskytuje také akutní průjem. V tomto případě většinou postačí nasadit dietu. U malých dětí byste měli podávat netučnou stravu, například suchary, rohlíky (ne čerstvé), z ovoce jen banány. Poté podávejte vařené netučné jídlo, přidávejte rýži, mrkev, maso a pátý den jsou možné jogurty. Z tekutin je vhodný černý čaj.

V případě, že jsou průjmy velmi silné, je na místě doplňovat minerální látky z tzv. rehydratačních roztoků. Totéž platí v případě infekčních onemocnění, například virových apod. I v těchto případech se může objevit průjem s bolestmi břicha.

Potravinová alergie a nesnášenlivost některých potravin

Bolesti břicha se mohou objevit i v případě, že je dítě alergické na nějakou potravinu (například bílkovinu kravského mléka) nebo trpí nesnášenlivostí některé součásti stravy (například lepku u celiakie). Je vhodné, abyste si všímali výskytu průjmu a bolesti břicha v souvislosti nejen s kvalitou, ale i s množstvím jídla, které dítě sní, a to včetně žvýkaček a nápojů.

Můžete-li, zaveďte si deníček, do kterého budete zapisovat vše, co dítě snědlo a jak mu bylo, kdy se objevily obtíže a podobně. Po měsíci byste měli poměrně snadno odhalit, která potravina dítěti pravděpodobně vadí. Pak nezbývá nic jiného než navštívit lékaře a nechat dítě podrobně vyšetřit.

Zácpa

Přestože 90 procent zácpy v dětském věku mívá funkční původ, i tyhle poruchy vznikají vlivem různých psychických příčin, které potlačují přirozený defekační reflex. Příčinou může být cokoli, emoční napětí, stravovací návyky, režim dne i málo fyzické aktivity. I u zácpy se objevují bolesti břicha, které mohou být ještě znásobené bolestivým vyprazdňováním.

Podle lékařky Alexandry Vidnerové správná léčba spočívá v tom, že se rozpoznají příčiny. U funkční a reflexní zácpy upravte jídelníček.

„Zvyšte obsah balastních látek, jako jsou lněná semínka, ovesné vločky, u starších dětí nahraďte mléko kyselým mlékem, jogurty, kefírem, zvyšte příjem syrové zeleniny, ovoce a celozrnného pečiva. Důležité je také dostatečně pít,“ radí dětská lékařka.

Neméně důležitý je také přiměřený pohyb. V případě, že důsledně provádíte všechna režimová opatření a zácpa s bolestmi břicha přetrvává, můžete v omezené míře použít léky, ovšem až po dohodě s lékařem. Užívat lze: Lactulosa, Duphalac, výjimečně glycerinové čípky.

Úrazy a cizí tělesa

Bolest břicha může mít i jiné důvody, než jsou výše uvedené. Pokud se k němu přidá i krvácení z trávicí trubice, pak je nutné vyhledat lékaře. Dítě mohlo spolknout nějaké cizí, zejména ostré těleso, které mu mohlo poranit sliznici. Pokud existuje tato možnost, dítěti nedávejte nic pít ani jíst a hned jeďte do nemocnice.

Když dítě trápí plynatost - Nabídněte dítěti fenyklové, kmínové, mátové nebo zázvorové čaje.

- Dávejte do jídla vhodné koření, jako je kopr, bazalka, kmín, anýz, libeček. Problémy s plyny dokážou zredukovat. - Zkuste léčivé přípravky na zmírnění plynatosti. Bolesti bříška nepodceňujte, může jít nejen o běžnou virózu či dietní chybu, ale třeba o zánět slepého střeva.

Krvácení se může objevit jako následek náhlé příhody břišní (zánět slepého střeva) nebo u organických střevních onemocnění. Rozhodně nic neordinujte sami! Při bolesti břicha, která vznikne náhle a je prudká až krutá, můžete pomýšlet na úraz břicha. Bolest ale nemusí přijít bezprostředně po úrazu, objevit se může třeba za pár hodin nebo i dnů.

Většinou jde o kopnutí do břicha, náraz na řídítka kola nebo pád z výšky. Vždy je nutné, aby dítě vyšetřil lékař, aby se vyloučilo krvácení do břišní dutiny.

Pokud je bolest břicha provázena zvracením, může jít o zauzlení střev (může vzniknout následkem úrazu, onemocnění nebo nesprávně rozkousané potravy).

