Bolest žaludku? Možná porucha trávení

CO JE TO FUNKČNÍ PORUCHA TRÁVENÍ? • dlouhodobé zažívací potíže

• vliv mohou mít také hormony a nepravidelný denní režim

• připomínají například vředovou chorobu

• vyšetření neprokáže ani vředy, ani rakovinu

• může to být důsledek stresu, psychických problémů, potravinové alergie JAK SE PROJEVUJE? • říhání, plynatost, nadýmání

• objevují se křeče v břiše

• průjem nebo zácpa