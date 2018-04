Bolest zad nenapravujte laickou masáží, lepší jsou léky

* Nenoste vysoké podpatky, nebo jen výjimečně. I z nevhodných bot mohou bolet záda.

* Musíte-li zvedat těžké předměty, dělejte to tak, abyste co nejméně namáhali záda. Mějte kolena od sebe a těžký předmět zvedejte mezi nimi. Předmět neste co nejblíže k tělu a neotáčejte přitom zády.

* Při nakupování si zboží rovnoměrně rozdělte do dvou tašek, nezatěžujte jen jednu polovinu zad. To platí i pro kabelky a školní tašky.

* Matrace v posteli by měla být pevná a pružná.

* Je lepší spát jen na jednom polštáři, aby vaše hlava a krk byly při spaní na boku v rovině.

* Před každým cvičením, byť by to byl jen krátký výlet na kole, se pořádně protáhněte. Stejnou proceduru zopakujte i po cvičení.