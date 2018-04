Bolest zad

KRČNÍ PÁTEŘ

Hrozí zde buď zablokování obratlů nebo utlačení nervů. V prvním případě si můžete pomoci sami, v druhém jedině lékař. Velmi bolestivý a nebezpečný je výhřez ploténky, který může vést až k ochrnutí ruky. V této oblasti je naštěstí poměrně vzácný.

Blokáda

Projevy: ztuhnutí šíje vyvolané zablokováním jednotlivých obratlů a následným ztuhnutím okolních svalů, bolesti hlavy – začínají za krkem, pokračují přes týl a končí za očima s pocitem, že oči doslova „vylézají“ ven z hlavy

Příčiny: zejména dlouhé vysedávání například u počítače ve špatné poloze, obecně jednostranné nadměrné přetěžování této oblasti. Krční páteř se může zablokovat například i při plavání stylem „paní radová“ s hlavou vystrčenou nad vodu. Pozor také na průvan, zejména při jízdě v autě s otevřeným okénkem, při spaní u okna nebo vysedávání v horku u větráku či u klimatizace. V takovém případě stačí doslova pár vteřin a problém je na světě.

První pomoc: zůstat v klidu, případně dát okolo krku zdravotní límec a svaly tak zafixovat. Pokud je bolest velká, lze užít i slabší volně dostupné léky proti bolesti, nejlépe například algifen nebo ibuprofen. Krk může „rozhýbat“ i zkušený odborník – fyzioterapeut, chiropraktik nebo masér.Nikdy se o to ale nesnažte svými silami.

Uskřípnutý nerv

Projevy: bolest šíje, mravenčení, ochrnutí ruky.

Příčiny: nervy procházejí otvory v obratlích. Ale v pozdějším věku mohou tyto otvory „zarůstat“ a nervy jsou tak utlačené a bolí. Proto tato potíž postihuje především starší pacienty.

První pomoc: na bolest lze užít některé z nesteroidních antirevmatik nebo lék proti bolesti (například ibuprofen, ibalgin, algifen). Vyřešit potíž může jen lékař. Ten obvykle zpevní a zajistí klid postiženého místa krčním límcem. Často bývá nutná i operace.

KŘÍŽ

Tato část páteře je snad nejvíce problematická. Zde nejčastěji hrozí lidově řečeno „houser“ nebo „hexenšus“ (náhle vzniklá bolest spojená s křečí zádových svalů – blokádou, například po zvednutí těžké věci, „nešťastném otočení“ při sportu a podobně) nebo „išias“ (bolesti spojené s drážděním sedacího nervu, která vystřeluje ze zad do nohy, je často způsobená vyhřezlou ploténkou). Podle intenzity bolesti a míst, kam se bolest rozšiřuje, lze poznat, co se vlastně stalo – zda jste si záda „jen“ zablokovali, nebo máte výhřez ploténky, a to v nebezpečnější nebo mírnější formě.

Blokáda

Projevy: silná bolest v kříži, která je cítit při každém pohybu, nevystřeluje ale do končetiny

Příčiny: nevhodný pohyb, jednostranná zátěž nekompenzovaná vhodným pohybem (například při sportu, který nadměrně zatěžuje jen určité partie těla), ofouknutí, prochladnutí

První pomoc: zůstaňte v klidu, při velkých bolestech můžete použít mast nebo prášek proti bolesti. Od blokády může odpomoci i zkušený fyzioterapeut nebo chiropraktik, a to prostřednictvím takzvané mobilizace – lidově řečeno záda vám napraví speciálními pohyby. O napravení byste se neměli pokoušet sami, může se vám „povést“ pravý opak. Úlevu může přinést i odborná masáž.

Vyhřezlá ploténka

Projevy: silná bolest v kříži, která vystřeluje do nohy. Stěží se vracíte do původní polohy. Například se nemůžete narovnat, pokud jste se předtím sklonili. Můžete přestat cítit, že močíte, nebo dokonce přestat zcela močit, noha může začít ochrnovat. Silnou bolest cítíte například i při kýchnutí nebo zakašlání.

Příčiny: „houser“ vás často postihne při prudkém pohybu, například předklonu nebo rotaci zad, kdy se ploténka posune. Pokud přitom ještě praskne ochranné vazivo nebo se ploténka posune o více než 6 milimetrů, jde o výhřez.

První pomoc: vyhledejte lékaře, nejlépe neurologa. Měl by záda zrentgenovat či provést CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci. Stav se léčí klidem, léky a v některých případech je nutná operace. Záda se nesmějí napravovat! Hrozí ochrnutí.

S-I SPOJENÍ – postranní spojení páteře a pánve

Blokáda

Příčiny: blokády vznikají zejména při prudkém rotačním pohybu pánve proti páteři, při prudkém nekoordinovaném doskoku. Nebo jsou chronického rázu – například při nestejné délce končetin, nebo pokud je člověk nucen více zatěžovat jednu dolní končetinu.

Projevy: bolest je píchavá nebo i tupá, lokalizovaná asi deset centimetrů od páteře do křížokyčelního kloubu. Bolest může vystřelovat do kyčle.

První pomoc: problém může vyřešit zkušený fyzioterapeut „napravením“. Pomohou i lokální nesteroidní antirevmatika, například „suché“ gely (Flector EP Tissugel) nebo antirevmatické masti proti bolesti (voltaren, olfen a další) a bederní pás, který předepisuje lékař.

PŘECHOD KRČNÍ PÁTEŘE V HRUDNÍ

Blokáda

Projevy: bolest, někdy i pálení ve střední části zad, potíže s dýcháním, píchání u srdce

Příčiny: hrudní páteř se může zablokovat špatným pohybem, jednostrannou zátěží při sportu nebo namáhavé práci, ale i dlouhým sezením ve špatné poloze, které „nevyrovnáte“ protažením nebo například procházkou

První pomoc: při bolesti v oblasti středních zad a srdce je namístě vždy vyhledat lékaře, nemusí to totiž vůbec být zablokovaná páteř, co bolí, nýbrž srdeční infarkt. Lékař by měl proto nejdřív vyloučit srdeční příhodu (EKG, laboratorní testy) a pak teprve začít řešit bolavá záda. A naopak mnozí lidé s blokádou hrudní páteře se domnívají, že mají srdeční infarkt. Jeho příznaky totiž dokáže blokáda věrohodně napodobit.

Pokud jde o blokádu, pomůže například odborná masáž, rehabilitace nebo napravení. Pro zmírnění bolesti použijte lokální masti proti bolesti a zánětu (ibalgin mast, voltaren mast, fastum gel a další) nebo léky proti bolesti.

CELÁ PÁTEŘ

Záda mohou bolet i jako celek. Tato potíž se odborně nazývá lumbago, tedy náhle vzniklá ostrá bolest spojená s křečí v zádech

Příčiny: například z prochladnutí nebo z těžké práce či po sportu Projevy: záda jsou ztuhlá a bolí.

První pomoc: záda by měla být v klidu, teple a případně zpevněná. Při velkých bolestech slabší lék, například ibuprofen, případně mast proti bolesti, například voltaren, olfen, fastum nebo náplasti se suchým gelem.