Bolavá záda zná každý druhý člověk

Vzpřímená chůze bývá označována za jeden ze základních znaků, který odlišuje člověka od ostatních primátů. Jenže správně vzpřímeně stát nebo sedět v současnosti umí jen málokdo. A netýká se to zdaleka jen dospělých, kteří se obvykle vymlouvají na "sedavé" zaměstnání.

"Jak se kolem sebe dívám, téměř nevidím dítě s ideální křivkou páteře a dobře vybudovaným svalovým korzetem. A není to tím, že k nám na oddělení přicházejí jen děti se zdravotními potížemi. Týká se to i dětí, které vídám na ulici, na koupališti, nebo dětí mých známých," upozornila Aranka Korvasová, primářka oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Masarykova onkologického ústavu v Brně.



Záda bolí každého druhého člověka

Bolest zad se svým výskytem mezi lidmi stává civilizační chorobou. Podle některých statistik trápí každého druhého člověka. Na vině je samozřejmě i způsob života. Kromě nedostatku pohybu ji ovlivňuje i způsob stravování a například nadváha.

"Dvě třetiny dne strávíme shrbení nebo ohnutí. Místo abychom zapojovali svaly, raději je uvolníme, vyhrbíme se, předsuneme hlavu, ramena stočíme dovnitř. V takové pozici je však tělo zavěšené ve vazech, svaly téměř nepracují," vysvětlila vrchní fyzioterapeutka oddělení Jana Chudíková.

A popisuje, že naše schopnost vzpřímeného postoje závisí na dvou druzích svalů. První z nich, takzvané posturální, udržují vzpřímené držení těla, což je jejich jedinou funkcí. Druhá skupina, takzvané svaly fázické, pak pracuje, když se pohybujeme. Právě ty by měly být silné a dobře schopné práce.

Namísto toho jsou často ochablé, protože místo přirozeného pohybu neustále sedíme. Tím však dochází k neúměrnému zatížení první skupiny svalů.

Zatímco jedny svaly odpočívají, ty druhé musejí držet naše tělo vzpřímené. A protože jsou přetížené, naše záda začnou bolet. A nejen to. Tím, že zapomínáme udržovat svá záda v kondici, zvyšujeme i riziko větších zdravotních potíží.

"Páteř je složitý funkční prvek, který potřebuje správnou fixaci a podporu svalového korzetu. Ten ji udržuje ve správné pozici, aby mohla fungovat tak, jak má. Pak při běžné činnosti, jakou je třeba zvedání břemene, nemůže dojít například k vyhřeznutí meziobratlové plotýnky," doplnila Korvasová.



Na organismus je podle ní třeba nahlížet jako na celek. "Bohužel západní medicína většinou léčí pouze následek, ale ne příčinu. Podobně jako když si vezmete na bolest zad lék proti bolesti nebo si zajdete na masáž. Odstraní se tím jen projev potíží - bolest. Ale samotný problém zůstává dál," upozornila primářka Korvasová.



"Vyžeňte" děti ven

Péče o zdravá záda by měla začít už v dětství. Právě na dětech je totiž nejvíc vidět vliv změny životního stylu.

Namísto běhání s vrstevníky venku často tráví čas sezením. Jejich svaly se tím pádem nevyvíjejí tak, jak by měly, a páteř se velmi jednoduše pokřiví.

Proto by měli rodiče na pohyb svých dětí myslet. "Měli by je posílat alespoň dvakrát týdně do kroužků všestranné pohybové aktivity. Dobré jsou například míčové hry. Je to pro ně zábavnější než cílené cvičení," přiblížila Jana Chudíková. Ideální je kombinovat různé tělesné aktivity, jako jsou gymnastika, plavání i další sporty.



"Ještě mnohem horší životní styl než současní školáci však má dospívající mládež. Pokud je u menších dětí nouze o pohyb, pak se adolescenti nepohybují už vůbec. Učitelé tělesné výchovy si často stěžují, že se velmi často snaží vyhýbat i tělocviku ve škole," poznamenala Aranka Korvasová. A dospělí se pak zase vymlouvají, že na cvičení nemají čas.

Odborníci dělí potíže se zády do dvou skupin. První zahrnuje takzvané funkční poruchy. Ty lze správnou léčbou zcela odstranit. Ovšem do druhé skupiny spadají obtíže takzvaně organické.

"Tam už jde o tak velké změny, že je dokážeme pouze zastavit a zabránit jejich dalšímu zhoršování," poznamenala Korvasová. Začít s nápravou špatné kondice svých vlastních zad nemusí být nijak složité. Nejvhodnější aktivitou je přirozený pohyb - tedy rekreační chůze nebo moderní nordic walking, což je chůze za pomoci hůlek podobných těm lyžařským.

"Pro začátek ale stačí, když se člověk donutí třeba jen chvilku správně sedět. Stačí se posunout na kraj židle. Jakmile pánev změní polohu, změní se poloha celého těla," vysvětlila Jana Chudíková. Tělo sice v této poloze nevydrží příliš dlouho, ale i pokusy o správné sezení se počítají. "Je dobré, když si člověk i během pracovního dne protáhne krční páteř a celé tělo," dodala fyzioterapeutka.