Bojíte se výrazných barev? V kurzu jsou i přírodní tóny

Stále propagovaná přirozenost má několik podob, je hravá, elegantní i klasická.

Velkým hitem se stala pověstná italská elegance, která se vyznačuje hravostí a klasickým stylem. Vyniká střihy, barvami a zpracováním. Najdete zde modely v přírodní barevné paletě s tématem květin a s prvky největšího letošního hitu - hippies.

Inspirace přírodou

Jsou to právě rostlinné barvy, které se střídají s neutrálními odstíny a vytvářejí tak ženský, svěží a živý mix. Žlutá, zelená, akátová, hnědá, přírodní i barva bambusu nejlépe vyniknou na hebkých blůzkách, tunikách a šatových tričkách.

Tomuto stylu propadl i návrhář Tom Ford ve své jarní kolekci, stejně jako Nina Ricci a Marc Jacobs.

Pokud se na jaře toužíte obléct do něčeho skutečně trendy a jedinečného, udělejte to tak, jak by to udělala Pařížanka.

S francouzským kouzlem se ponořte do barevných odstínu neutrální, pastelové a šedé a kombinujte je. V pondělí s proužky, v úterý s květy, ve středu s krajkou, ve čtvrtek s denimem, v pátek s kostkou, v sobotu s volány a v neděli… šarmantně s ničím.