Bojíte se rakoviny? Začněte pravidelně cvičit

Několik studií ukázalo, že nejmocnější zbraní proti rakovině může být fyzická aktivita, která snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a tlustého střeva. Ve skutečnosti však existuje sedm druhů rakoviny, u kterých vědecké výzkumy prokázaly, že mohou být zastaveny pravidelným cvičením.

"Nikdy není pozdě na to začít cvičit," říká doktorka Priscilla Furthová, profesorka onkologie z univerzitního lékařského centra v Georgetownu.

"Dobrou zprávou je, že nezáleží na tom, kdy začnete, protože výsledky ze cvičení uvidíte kdykoli bez ohledu na věk," dodává Furthová.

Rakovina děložní sliznice

Letošní studie vědců z univerzitní školy veřejného zdraví v Yale prokázala, že cvičení může snížit riziko rakoviny děložní sliznice. Sledované ženy, které cvičily 150 minut týdně nebo více, měly o 34 procent nižší riziko rakoviny děložní sliznice než ty, které nebyly fyzicky aktivní.

Odborníci také zjistili, že ženy s body mass indexem (BMI) pod 25 měly o 73 procent snížené riziko vzniku rakoviny děložní sliznice v porovnání s fyzicky neaktivními ženami, jejichž BMI bylo nad 25. BMI hodnota nad 25 už značí nadváhu, hodnota nad 30 znamená obezitu prvního stupně.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Společný název pro rakovinu tlustého střeva a konečníku je kolorektální karcinom. Výzkum publikovaný v říjnovém vydání British Medical Journal ukázal, že lidé, kteří vedou zdravý životní styl zahrnující i cvičení více než 30 minut denně, snižují riziko kolorektálního karcinomu.

Studie byla založena na sledování téměř 55 500 mužů a žen ve věku mezi 50 a 64 lety, kteří po dobu deseti let dodržovali pět zásad zdravého životního stylu doporučeného odborníky. Vědci z Institutu rakovinové epidemiologie v Kodani tak zjistili, že se tímto způsobem dalo předejít až 25 procent výskytu kolorektálního karcinomu.

Rakovina prostaty

Výzkumů na téma vliv životního stylu a cvičení na rakovinu prostaty proběhlo již několik. Některé výsledky byly neprůkazné, jiné však ukázaly spojitost mezi fyzickou aktivitou a sníženým rizikem vzniku agresivní rakoviny prostaty.

Studie z roku 2006 zveřejněná v International Journal of Cancer uvedla, že muži, kteří se pravidelně věnovali rekreačnímu cvičení, měli snížené riziko vyvinutí rakoviny prostaty nebo úmrtí na tuto nemoc v porovnání s těmi, kteří nenahlásili žádnou fyzickou aktivitu.

V roce 2005 proběhl výzkum, který byl publikován v European Journal of Epidemiology. Výsledky ukázaly, že i mírné cvičení může chránit před rakovinou prostaty.

Doktorka Furthová doporučuje vybrat si cvičení, které vás baví, poté se soustředit na intenzitu. "Není to tolik o tom, co děláte, ale jak intenzivně to děláte," uvedla Furthová.

Ale i při včasné diagnóze rakoviny prostaty může být cvičení nápomocné. Studie vědeckých pracovníků z Kalifornské univerzity, které se zúčastnilo 1 455 mužů s počáteční rakovinou prostaty ve věku kolem 60 let ukázala, že pravidelné svižné procházky zpomalují rozvoj nemoci i úmrtí na rakovinu prostaty.

Rakovina prsu

Ženy s rodinnou historií rakoviny prsu snížily své riziko vzniku rakoviny o čtvrtinu. Pomohlo jim k tomu dvacet minut mírné nebo energické fyzické aktivity nejméně pětkrát týdně společně s dodržováním zdravého životního stylu - takové výsledky přinesla studie publikovaná loni v říjnu v časopise Breast Cancer Research. Jiná studie zveřejněná v únoru v Journal of Clinical Oncology zase ukázala, že není nikdy pozdě začít cvičit.

Ženy po menopauze, které se rozhodly změnit svůj styl života a začaly cvičit, dokázaly snížit riziko rakoviny prsu změnou hladin hormonů a bílkovin při cvičení. Jiná zjištění zase navrhují, že pravidelné cvičení již od puberty může zpozdit nástup rakoviny prsu. Cvičení však nemoc pouze oddálí, bohužel nezabrání před jejím rozvinutím, upozornila Furthová.

Rakovina plic

Cvičení může snížit riziko rakoviny plic u současných ale i bývalých kuřáků. Vědci z univerzity v Minnesotě rozdali dotazníky téměř 37 000 ženám bez rakoviny z americké Iowy a sledovali všechny účastnice 16 let. Odborníci pak zjistili, že ženy, které často cvičily, měly nižší riziko vyvinutí rakoviny plic než ty, které uvedly, že cvičily málo nebo vůbec.

Výsledky byly publikovány v roce 2006 v časopise Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Další studie z roku 2003 uveřejněná v American Journal of Epidemiology zase ukázala, že muži a ženy, kteří cvičili, měli snížené riziko rakoviny plic, a to zvláště jedinci s nízkým nebo středním body mass indexem a kuřáci.

Rakovina vaječníků

I když je zapotřebí dalších studií, některé důkazy ukazují spojitost mezi cvičením a snížením rizika epiteliální rakoviny vaječníků (tumory vznikají z povrchových buněk). Studie publikovaná v dubnu v časopise Cancer Causes & Control ukázala, že ženy, které se věnovaly intenzivní fyzické aktivitě nejčastěji, měly snížené riziko invazivní rakoviny vaječníků v porovnání se ženami, které nenahlásily žádnou fyzickou aktivitu.

Furthová radí začátečníkům, aby začali cvičit s nízkou intenzitou a postupně se vypracovávali na vyšší úroveň. "Vaším cílem je kardiovaskulární cvičení, které opravdu zvýší váš puls a zpotí vás," říká Furthová.

Rakovina žaludku

Vědci ve studii z roku 2008 zveřejněné v Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention uvedli, že lidé s mírnou rekreační fyzickou aktivitou měli o 50 % snížené riziko rakoviny žaludku. Podobné výsledky přinesl o rok předtím i výzkum odborníků z rakovinového centra v Ontariu publikovaný v European Journal of Cancer.

Američtí výzkumníci zjistili až 40% snížení rizika rakoviny žaludku u těch účastníků studie, kteří se věnovali vytrvalostnímu cvičení více než třikrát týdně v porovnání s těmi, co cvičili méně než jednou za měsíc.

Další studie o spojitosti rakoviny žaludku a cvičení jsou však rozporuplné a liší se ve výsledcích v závislosti na faktorech jako je strava, body mass index nebo výška.