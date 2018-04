Bojíte se o dítě? Pak pozor hlavně na úrazy

Ročně na následky úrazů umírá v rozvinutých zemích na 20 000 dětí. Z toho dvanácti tisícům případů šlo zabránit - kdyby ovšem dobře fungovala prevence."Jízda na kole, požáry, nejrůznější pády či neopatrná manipulace se střelnými zbraněmi jsou největším zabijákem dětí ve vyspělých zemích," tvrdí autoři právě zveřejněné studie Dětského fondu OSN. "Pravděpodobnost, že dítě podlehne následkům úrazu, je dnes sice o polovinu menší než před třiceti lety," říkají vědci. I dnešní počty jsou však podle nich alarmující."Smrt při úrazech a nehodách, jimž bylo možné předejít, tvoří na 40 procent všech úmrtí dětí mladších patnácti let," uvádí studie zaměřená na více než dvě desítky zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.Bilance počtu dětí, které zemřou při úrazech, se liší, a to nejen podle zemí, ale i podle pohlaví. Všude vedou chlapci. Mají o 70 procent vyšší "šanci" přijít o život při úrazu než děvčata. Lze to vysvětlit tím, že mnohem ochotněji riskují - a rodiče je hlídají méně úzkostlivě než dívky.Riziko smrti při úrazu stoupá, pokud dítě žije v neúplné a chudé rodině nebo o ně pečuje velmi mladá a málo vzdělaná matka.A které země jsou pro děti nejbezpečnější? V čele tabulky stojí Švédsko s 5,2 úmrtí na 100 tisíc dětí, Itálie (6,1), Británie (6,1) a Nizozemsko (6,6). Česko má 12 úmrtí. Nejhůře dopadly Spojené státy (14,1), Portugalsko (17,8) a Korea (25,6).Analýza příčin těchto dětských úmrtí ve vyspělých zemích by měla být varováním i pro rozvojový svět, soudí autoři studie. Tam dětem zatím spíš hrozí, že zemřou na následky podvýživy nebo nemocí, přesto si úrazy ročně vyžádají zhruba milion dětských obětí.