Boj proti vráskám: začněte včas a volte krémy vhodné pro váš věk

30+

Začněte bojovat

Jestli jste doteď péči o pleť moc nedala a nechcete za pár let počítat rychle přibývající vrásky, vzdychat nad povadlou kůží, je nejvyšší čas začít. Navíc právě po třicítce se objevují první jemné vrásky.

Studená voda po ránu a občasné namazání krémem už nestačí. Důležité je kvalitní čištění pleti, což rozhodně nejsou odličovací ubrousky, které se hodí na dovolenou. Váš obličej si zaslouží každodenní masáž při čištění mlékem a hydrataci pleťovou vodou.



Nezapomínejte ani na peeling (obnova buněk se zpomaluje), hydrataci a chraňte se před sluncem krémy s UV faktorem. Po třicítce pleť pomalu ztrácí svůj jas, ve svrchní vrstvě se tvoří vrásky, často kolem očí, většinou jsou mimické a rychleji vznikají na suché pleti. Vyzkoušejte krémy s koenzymem Q10, které kůži dodají energii.

40+

Dodejte si kolagen

Projevy stárnutí pleti jsou zřetelnější. Vrásky se prohlubují, jsou více patrné kolem očí a nad lícními kostmi. Výraznější a hlubší je i nosoretní rýha kolem nosu, která se může táhnout kolem úst až k bradě.

Pleť je v tomto věku sušší, ochabuje a její regenerace trvá déle. Ztrácí velké množství kolagenu a elastinu, což je způsobeno snížením hladiny estrogenu v těle. Hledejte proto tyto složky v krémech plus vitamin ProRetinol A.

"Efekt může být viditelný až po delším a pravidelném používání. Kromě účinných látek je nesmírně důležitý kvalitní krémový základ, který pomůže molekuly přenést na správné místo, do hlubších partií kůže. Já osobně věřím na účinky retinolu, koncentrovaného vitaminu C, například v séru s kyselinou hyaluronovou," doporučuje dermatoložka Monika Arenbergerová.

Po čtyřicítce také déle trvá obnova buněk na povrchu pleti, okolo 50 dnů, proto pleť působí hrubší, unavenější. Nezapomínejte proto na peeling, vhodné jsou i chemické.

50+

Hydratujte a vyživujte

Proces stárnutí pleti se zrychluje, kožní buňky se obnovují pomalu a ubývá jich. Kvůli hormonálním změnám je pleť sušší. Kůže začíná klesat, v dolní části obličeje se tvoří převisy. Pleť je méně pružná, a proto potřebuje silnější oporu.

Vliv mají hormony, řada žen se ocitá v přechodu a to se podepisuje i na jejich pleti. Mnoho z nich popisuje, že jim pleť přijde suchá a bez jasu.





Nejdůležitější je pokožce alespoň zčásti dodat zpět její elasticitu, čemuž pomohou dva kroky: hydratace buněk a zachování úrovně tuků v těle. Pro hydrataci hledejte v krémech kyselinu hyaluronovou, která dokáže ochablé buňky znovu zakulatit. Pokud žijete ve městě, nezapomínejte se chránit před škodlivými látkami, a to vitaminy a antioxidanty. Používejte koncentrovaná séra se zpevňujícím kolagenem, která podpoří obnovu buněk. Zpevňující účinky mají výtažky z buku Pro-Xylan. Elasticitu obnovují i tuky, ty by měly být kvalitní přírodní, takže do svého jídelníčku zařaďte lněná, sezamová či dýňová semínka a rybí olej.

60+

Zaměřte se na vápník

Kůže je silně dehydratovaná, a tím pádem mívají ženy v tomto věku často pocit napjaté pleti. Právě teď se ve velkém začínají objevovat stopy po sluníčku - tmavé skvrny na obličeji, krku i rukách. Kvůli nedostatečné výživě pokožka vrásní a působí vysušeně. Je nutné tělu dodávat potřebné látky.

I když je vám přes šedesát, můžete klidně vypadat mladší. Nyní se ukáže, jak jste se o sebe v minulosti starala. Jestli ještě k tomu jste mladistvá duchem, veselá a energická, váš skutečný věk vám nikdo netipne.

Vadí vám, že váš obličej věkem ztratil svou zakulacenost? Radujte se, že teď naopak konečně vynikly vaše lícní kosti. Pokud jste se doteď o sebe moc nestarala, vytáhnout do boje proti hlubokým vráskám je už zbytečné. I tak ale nezapomínejte pleť vyživovat, třeba mastnými krémy s přírodními výtažky jí dodáte energii a vrátíte ztracenou hydrataci. Tu si dodáte i kyselinou hyaluronovou.

Mějte na paměti i to, že po šedesátce tělo už nedovede tak dobře udržet kalcium, které je důležité nejen pro kosti, ale i pleť. Bez něj působí tenčeji, bez elasticity a tvaru. Najdete ho v krémech.