Boj proti celulitidě: zázraky se nekonaly, ale malý úspěch ano

ČTĚTE TAKÉ

BOJ PROTI CELULITIDĚ: NEMUSÍTE NUTNĚ POD SKALPEL

Hypoxiterapie se skládá ze dvou částí: vacumasáže a hypoxitréninku. Když měla paní Milena po první části, o které jste si mohli přečíst včera, mohla přejít na druhou, tedy hypoxitrainer. Stroj vypadá jako jakési vajíčko. Je to v podstatě podtlaková komora.

Zaměstnankyně salonu pomohla paní Mileně obléknout gumový těsnicí pás pod prsa tak, aby po přiklopení "vajíčkem" byla zhruba od prsou dolů ve vzduchotěsném prostoru. Pak jí na stehno připevnila teploměr, který snímá aktuální teplotu pokožky.





"Každá žena, ať už je štíhlá, silnější, starší či mladší většinou celulitidou trpí. My ženy máme geneticky dané, že se oblast stehen a hýždí neprokrvuje tolik jako ostatní části těla. Běžně je teplota lidského těla kolem 36 stupňů, ale v oblasti hýždí a stehen teplota nedosahuje mnohdy ani 30 stupňů," vysvětluje majitelka salonu Helena Kubartová.

Součástí vajíčka je stacionární kolo, na kterém paní Milena zvolna šlapala (tak, aby se její tepová frekvence pohybovala v daném rozmezí a docházelo k likvidaci tuků, a ne k vytváření svalové hmoty). Uvnitř vajíčka se střídá silnější a slabší podtlak a podporuje se tak cirkulace krve v těle a proudění tělních tekutin.





"Během půlhodinky při hypoxii dochází k tomu, že se pokožka ohřeje o pět až šest stupňů. Tím dochází k vylepšení kardiovaskulárního systému, krev se dostává i do podkoží, pokožka se vypíná, odplavují se škodlivé látky a dochází k odstraňování celulitidy i k vytvarování postavy," dodává Helena Kubartová.

Zajímá mě, jestli není ono šlapání namáhavé. "Vůbec ne, dá se to krásně vydržet. Spíš je těch 30 minut dlouhých, už se to pak člověku zajídá. Ale můžu si u toho číst, takže se aspoň na chvíli zabavím," říká Milena Jakoubková. Musí si ale pořád dávat pozor na tepovou frekvenci a také na to, aby dostatečně pila.





Po půlhodině může paní Milena vstát, nechat si změřit tlak, převléknout se a jít domů. Takových hypoxiterapií absolvovala v průběhu tří týdnů celkem deset. A jaké jsou výsledky? Váha se jí příliš nezměnila, ale na centimetrech k úbytku došlo:

Jak Milena Jakoubková zhubla úbytek po deseti kúrách Váha - 1 kg Obvod pasu - 3 cm Obvod v oblasti pupíku - 5 cm Obvod 4 cm pod pupíkem - 13,5 cm Obvod hýždí - 2 cm Obvod stehna - 2,5 cm Obvod kolena - 3 cm

"Popravdě jsme čekali, že výsledky budou, alespoň po našich dosavadních zkušenostech, mnohem výraznější. Takhle se musíme domnívat, že paní Jakoubková nedodržovala naše instrukce zcela přesně. I tak je to ovšem při tak vysokém stupni celulitidy úspěch," zhodnotila výsledek Helena Kubartová.

Celulitida sice nezmizela, nejlépe terapie zapůsobila na centimetry, kterých v jedné oblasti naše čtenářka ztratila dokonce 13.

A co na to říká Milena Jakoubková? "Jsem spokojená. Samozřejmě při mém vysokém stupni celulitidy jsem nečekala žádné velké zázraky. Ale úbytek centimetrů jsem na sobě poznala a cítím se lépe."

A všiml si toho i náš fotograf, který Milenu Jakoubkovou fotil při první a pak až při poslední terapii. Ta navíc jakékoli prohřešky proti doporučenému plánu stravování odmítá. "Neodolala jsem pouze jednou, a to ve festivalu ve Varech," říká.





Protože má paní Milena celulitidu ve velmi vysokém stupni, potřebovala by absolvovat nejméně další dva desetikúrové cykly. Přesto je s výsledkem spokojená.