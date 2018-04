Boj proti celulitidě: nemusíte nutně pod skalpel

"Uvidíme. Určitě tuhle metodu ráda vyzkouším. Jsem zvědavá, co to se mnou udělá," říká jedenačtyřicetiletá učitelka na druhém stupni základní školy.

Nesportuje sice pravidelně, ale snaží se sedavé zaměstnání kompenzovat alespoň častými procházkami a jednou za čas výlety na kole. "Minulý týden jsme byli na vodě, takže se nelekněte mých nohou, mám na nich pěkné modřiny," usmívá se.

Proto se rozhodla podstoupit hypoxiterapii, která běžně sestává ze dvou částí: vacumasáže a hypoxitréninku. Při první se aktivuje lymfa a druhá podporuje likvidaci podkožního tuku a dalších škodlivin.

Před první terapií zaměstnankyně salonu změřila paní Mileně krevní tlak, zvážila ji a přeměřila kritické partie (pas, bříško, boky, hýždě, stehna, kolena). Poté zkontrolovala stav kůže, svalů a žil (křečové žily jsou kontraindikací). Podle toho se také stanovuje síla terapie.





Milena měla trochu vyšší tlak, ale mohlo to být způsobené nervozitou. Proto jí v salonu doporučili, aby si ho pro jistotu nechala zkontrolovat také u svého obvodního lékaře. V případě trvale zvýšeného krevního tlaku je totiž hypoxiterapie nevhodná.

Těsně před terapií se musela paní Milena převléknout do bavlněného trička a kalhot či tepláků a přezout do sportovních bot.





A pak už jí pracovnice salonu pomohla do jakéhosi skafandru, který vypadá jako velký potápěčský neopren. V oblasti od prsou ke kolenům má čtyři sta vzduchových komor. Při terapii, kdy se z obleku vysaje vzduch, paní Milena ležela, odpočívala a přístroj zatím pracoval - vlastně za ni. Na obleku bylo vidět, jak se stahuje a zase povoluje. Dochází tam k přetlaku a podtlaku. To vše po dvacet minut.

"Vacumasáž je v podstatě spojení baňkové a lymfatické masáže, ale je výrazně šetrnější k pokožce," vysvětluje majitelka salonu Helena Kubartová a dodává, že během dvaceti minut vacumasáže se tuk aktivuje právě na problémových místech a je poté při hypoximasáži odváděn z kožních a tukových tkání.





"Tak jaké to je, jak se cítíte?" ptala jsem se ležící paní Mileny. "No, je to velice příjemné. Vůbec to nebolí, naopak. Ale teď mě nenapadá slušný výraz, k čemu to přirovnat, takže tam radši jen napište, že je to příjemné," culí se.

Během oněch dvaceti minut, které stráví v neoprenovém obleku, musí vypít půl litru vody. Při terapii je důležité zvýšit pitný režim. Protože dochází k uvolňování tuků a dalších škodlivin, je nutné, aby se toto všechno rychleji vyplavilo z těla ven.

Celkem musela Milena Jakoubková absolvovat deset takových hypoxiterapií. Jak funguje druhá část - hypoximasáž - a jestli se jí podařilo zbavit celulitidy a zhubnout, se dočtete zítra, 22. července.