Bohyně české kuchyně: nejlepší recepty od vás, čtenářek

V soutěži jasně zvítězila Olga Štěpničková. Poslala nám hned několik báječných receptů, které zdědila po babičce.

Druhé místo patří Evě Peckové. Ta nám poslala recept na bílou bramborovou omáčku, kterou vařívala už její prababička. Recept je v rodině stále oblíbený.

Třetí místo zaujímá salát z červené řepy Jany Bochenkové. Jemný sladkokyselý nálev s fenyklem a pikantní křen dělá z chuťově neutrální řepy lahůdku. Recept je opět dědictví z babiččiny sbírky.

1.místo: Olga Štěpničková

Kaštanová polévka

Příprava: 40 minut

Pro 4 osoby

* 250 g jedlých kaštanů

* 200 ml sladké smetany

* muškátový oříšek

* muškátový květ

* mletý zázvor

* 1 kostka vývaru (zeleninový nebo masový)

1. Kaštany oloupeme tak, že je na ploché straně nařízneme a vhodíme do hrnce s vroucí osolenou vodou, necháme 5 minut stát, postupně je vybíráme a slupky stahujeme. Oloupané kaštany vhazujeme do hrnce s čistou vodou a necháme je vařit asi 15 minut do měkka.

2. Scedíme vodu, kaštany rozmixujeme a pyré přesuneme do polévkového hrnce. Pyré zalijeme půllitrem vody, smetanou, okořeníme špetkou strouhaného muškátového oříšku, čtvrt lžičkou muškátového květu, půl lžičkou mletého zázvoru, osolíme, vmícháme rozdrobenou nebo rozmačkanou kostku masoxu nebo zeleninového vývaru a 2 minuty povaříme. Polévku servírujeme s opečenými kostičkami housky.

2.místo: Eva Pecková (67)

Bramborová omáčka

Příprava: 40 minut

* 2 brambory

* 4 bobkové listy

* 4 kuličky nového koření

* drcený kmín

* 1 dunajecká klobása

* 1 cibule a česnek

* 2 lžíce hladké mouky

* 1 česnek

* 1/2 masoxu

* majoránka

* 100 ml smetany

* ocet, sůl a pepř na dochucení

1. Brambory dáme vařit s kořením na 15 minut. Nakrájenou cibuli a česnek opečeme na oleji a zaprášíme hladkou moukou (2 lžíce).

2. Na cibulovou jíšku přelijeme brambory i s vývarem (koření odstraníme). Přidáme půl masoxu, pepř, trochu majoránky a lžičku octa.

3. Na pánvi opečeme nakrájenou klobásku, přidáme k předvařené směsi, dobře promícháme. Zahustíme smetanou (s lžící hladké mouky), vše promícháme dohromady a povaříme.

4. Omáčku můžeme dochutit (octem, solí, pepřem). Podáváme s chlebem.

3.místo: Jana Bochenková (45)

Červená řepa s křenem

Příprava: 1 hodina + čas na odležení

Na 1 kg řepy

* 1 kg červené řepy

* 1/3 kořene křenu

Na nálev:

* 1 l vody

* 2 lžíce octa

* 1,5 lžíce semínek fenyklu

* 2 lžíce cukru

* 1 lžíce soli

1. Stejně veliké bulvy červené řepy uvaříme 30 minut v tlakovém hrnci. Po uvaření a vychladnutí je oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle (jako okurky na salát).

2. Svaříme sladkokyselý nálev z vody, octa, fenyklu, cukru a necháme ho 5 minut odstát.

3. Nálev vlijeme do nastrouhané řepy – musí být všechna ponořená v nálevu, protože ho hodně vsákne.

4. Asi po hodině přidáme k řepě strouhaný křen a podáváme jako přílohu k masu nebo s čerstvým pečivem.

Jazyk s polskou omáčkou

Autor: Adolf Bernatík, Havířov

* 600 g hovězího nebo vepřového jazyka

* 100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

* 1 menší cibule

* sůl

Polská omáčka:

* 40 g másla

* 1 střední cibule

* 2 lžíce hladké mouky

* 3/4 l vývaru z jazyka

* šálek bílého přírodního vína

* citronová kůra

* 30 g mandlí

* 30 g rozinek

* 20 g cukru

* sůl

* 1 lžíce rybízové zavařeniny

1. Omytý jazyk dáme do studené osolené vody a vaříme. K poloměkkému jazyku přidáme očištěnou nastrouhanou zeleninu a cibuli a dovaříme. Měkký jazyk ponoříme na chvíli do studené vody, sloupneme a nakrájíme na tenké plátky.

2. Drobně nakrájenou cibuli osmažíme na másle, posypeme hladkou moukou, zamícháme a zalijeme vývarem a povaříme. Šťávu procedíme a přidáme nastrouhanou citronovou kůru, drobně nakrájené rozinky, spařené, oloupané a na nudličky nakrájené mandle. Podle chuti osolíme, vmícháme cukr a zavařeninu. Pro lepší chuť omáčky můžeme cukru pražit na karamel a rozvařit ve 2 lžících vody. Nakonec přilijeme bílé víno. Pokud budeme omáčku podávat dětem, víno vynecháme.

3. Do připravené omáčky vložíme porce jazyka, zamícháme a krátce prohřejeme.

Příloha: rýže nebo těstoviny

Jehněčí na víně

Autor: Kohoutová Miluše, Kopřivnice

Vezmu 1 kg jehněčí kýty, kterou jsem si dobře odblanila. Nakrájím ji na plátky, lehce naklepu, osolím a z jedné strany lehce opepřím, z druhé pak na česneku ji. Naskládám do misky, zakapu olivovým olejem a nechám do druhého dne v lednici uležet.

Druhý den vezmu pánev, rozpustím máslo, a až se mi začne lehce škvařit, začnu klást maso. Je potřeba, aby byla pánev pořád hodně rozpálená, aby se nám maso zatáhlo. Když máme plátky opečené z obou stran, ztlumím oheň a maso podleju trochou teplého červeného vína – nejlepší je portské.

Rovněž přidám asi půl skleničky brusinek, pánev přikryji a nechám vše pomalu dusit doměkka. Pokud se víno vydusí, přidám víno nebo teplou vodu. Když je maso měkké, přidáme ještě brusinky, ale nechám si trochu na ozdobu na talíři. Ještě chvíli vařím odkryté, aby šťáva zhoustla.

Mošt bez sterilace

Autor: Jan Hudeček ml., Bruntál

Po stočení ovocného moštu (z jakéhokoliv ovoce) nebo zeleninové šťávy do nádoby přidáme přiměřené množství jemně nastrouhaného křenu (asi 1 polévková lžíce na 20-25 l,1 kávová lžička na 5-8 l moštu), uloženého v látkovém pytlíčku. Takto mi mošt v čerstvém stavu bez konzervace sterilací vydrží až do února až března. Mošt má "říznější" chuť, ale křen v něm necítíte.

Pečený čaj

Autor: Jana Exnerová, Jilemnice

* 2 kg ovoce, pokrájené a vypeckované (jahody, broskve, meruňky, třešně, maliny atp.)

* 1 kg cukru

* 8 hřebíčků

* lžička skořice

* 1/4 l rumu

* 1/2 lžičky kyseliny citronové

Ovoce, cukr a koření dáme na pekáč na 10 minut do trouby při 200 °C, pak přidáme 1/4 l rumu. Pečeme dalších 5 minut, nakonec zamícháme 1/2 lžičky kyseliny citronové. Naplníme do skleniček, do každé sklenice přidáme kapku rumu a necháme vychladnout dnem vzhůru. Uchováváme v lednici.

Dvojí zelí

Autor: Jitka Kottová, Prachatice

Vezmi dobrou míru kysaného zelí, nejlépe sudové, neproplachuj, ale nech ho mírně dusit s trochou jalovce. Když je zelí téměř měkké, přilij na 1 kg zelí tak litr bílého vína. Nakonec přidej žejdlík třešňové pálenky (nepodceňovat). Dál posháněj po domácnosti nejrůznější uzeniny – uzený bůček, klobásky, zbytky párků, co nesnědl manžel nebo kocour, vepřovou pečeni apod.

Zamíchej maso se zelím, vlož do pekáče a přikryj plátem těsta. Může být listové nebo jednoduché linecké i kynuté. Zapeč! Krájej! Dobrou chuť a bílé víno k tomu.

Brokolice na plechu

Autor: Táňa Martinková, Praha 6

* 200 g hladké mouky

* 100 g polohrubé

* 100 g sádla

* 1/2 balíčku sušeného droždí

* 1 lžička pískového cukru

* sůl

* asi 1/8 l vlažné vody

* 250 g šunky od kosti

* 50 g plátků anglické slaniny

* 400 g brokolice bez košťálů

* asi 8 malých rajčátek

* 1 červená paprika

* 2 jarní cibulky s natí

* 2 vejce

* 1/8 l smetany ke šlehání

* sůl

* pepř

* 180 g strouhaného sýra

Do mísy prosijeme mouku, přidáme droždí, cukr, sůl, sádlo a vlažnou vodu. Vypracujeme hladké těsto, lehce poprášíme moukou a necháme na teplém místě utěrkou přikryté vykynout. Vykynuté těsto ještě jednou propracujeme, přendáme na plech vyložený pečicím papírem a rozválíme. Jemně pokrájenou cibulku s natí dáme do mísy, přidáme šunku a anglickou slaninu pokrájené na malé kousky, očištěnou, na kostičky pokrájenou papriku, promícháme a rozprostřeme na koláč.

Potom rozložíme na plátky nakrájená rajčátka, na malé růžičky rozebranou a 2x vřelou vodou spařenou a okapanou brokolici. Smetanu rozšleháme s vejci, 1/2 strouhaného sýra, osolíme, opepříme a koláč zalijeme. Pečeme v předehřáté troubě. Krátce před dokončením koláč posypeme zbytkem strouhaného sýra a dopečeme dozlatova.

Piškot vylepší voda

Autor: Zuzana Fridrichová, Teplice

Když peču piškot, šlehám sníh se studenou vodou - na 1 bílek 1 polévková lžíce vody a ke žloutku přidám zase 1 polévkovou lžíci teplé vody - vždycky se mi pak povede mechový piškot.

Buchta babičky Anežky

Autor: Jitka Götzová, Vimperk

Nastrouháme 6 velkých brambor najemno, vymačkáme z nich vodu a pak zalijeme středně velkým hrnkem horkého mléka. Přidáme sůl, 2 lžíce majoránky, lžíci drceného kmínu, trochu pepře, kvásek z kostky kvasnic, 2 vejce, 6 rozmačkaných stroužků česneku a hrst nasekané petrželky. Přidáváme polohrubou nebo hrubou mouku (zhruba hrnek), abychom vytvořili těsto husté jako na klasickou cukrářskou bábovku. Do něj na závěr vmícháme na kostičky nakrájené špekáčky (podle chuti 4 až 6) a necháme trochu vykynout.

Zatím vymažeme pekáček nebo plech o výšce nejméně 5 cm sádlem a vlijeme těsto, které necháme zhruba 40 minut kynout. Buchtu pečeme v předem vyhřáté elektrické troubě při teplotě 180 až 200 stupňů asi 50 minut, dokud se nevytvoří hnědá kůrka. Během pečení mašlovačkou potřeme několikrát povrch sádlem. Buchtu, která by měla být asi 4 cm vysoká, vyklopíme na prkénko, nakrájíme na větší kostky a podáváme nejlépe k bramborové polévce. Mám ale vyzkoušeno, že se hodí i jako příloha k masu. Pokud očekáváte přátele, věřte, že dají buchtě přednost před bramborovými lupínky či jinými laskominami.

Starý mládenec

Autor: Dobroslava Boháčová, Hlinsko v Čechách

* 1/2 l mléka

* 1 hermelín

* 3 vejce

* 1 lžička kari

* 25 dkg hladké mouky

* sůl

* hrst kopru

* velká cibule

* 2-3 stroužky česneku

Do mléka rozlámeme hermelín, rozklepneme vejce, přidáme mouku, kari, sůl a vše promixujeme. Vznikne těsto jako na lívance, do kterého přimícháme na drobno nakrájenou cibuli, posekaný česnek a čerstvý kopr. Z těsta tvoříme placičky, které smažíme v lívanečníku na rozpáleném oleji.