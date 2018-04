Bohyně české kuchyně: knedlíky tak, jak je uměly naše babičky

Houskový knedlík z hrnku

Příprava: 25 minut + 22 minut vaření

Pro 4 osoby

* 2 hrnky hrubé mouky

* sůl

* 2 hrnky mléka

* 2 žloutky

* 2 hrnky nakrájené tvrdší žemle (housky nebo rohlíky)

* 2 bílky

* máslo na vymazání hrnků

* hrubá mouka na vysypání hrnků

1. Pět čtvrtlitrových rovných hrnků vymažeme máslem a vysypeme moukou. V míse promícháme hrubou mouku, trochu soli, mléko, žloutky a umícháme řídké těsto. Vsypeme nakrájenou housku a z bílků ušleháme tuhý sníh. Sníh vmícháme do těsta a pomocí lžíce těsto rozdělíme do hrnků tak, aby sahalo do dvou třetin.

2. Hrnky na skládáme na těsno do kastrolu, nalijeme okolo nich vroucí vodu (asi do poloviny výšky hrnků), přikryjeme poklicí a vaříme od začátku varu 22 minut. Jeden hrnek vyjmeme, kulatým nožem objedeme kolem stěn, vyklopíme a rozkrojíme ho uprostřed nití, není-li uprostřed syrový. Uvařené knedlíky postupně všechny vyklopíme z hrnků a nakrájíme bílou nití na plátky.

Tip

Nakrájenou housku můžete předem nasucho nebo na másle opéct a do těsta přidat navíc trochu petrželky. Nemáte-li kastrol se silným dnem, rozložte na dno raději plátěnou utěrku.

Na vaření hrníčkových knedlíků můžete využít mikrovlnnou troubu. Mikrovlnku nastavte na nejvyšší výkon, vložte hrnky s těstem dovnitř a nechte je 7-10 minut (dle velikosti hrnků a výkonu trouby) ‚vlnit‘. Špejlí pak vyzkoušejte, zda se těsto nelepí.

Bramborový knedlík

Příprava: 20 minut + 20 minut vaření

Pro 6-8 osob

* 1 kg oloupaných brambor uvařených ve slupce, varný typ C

* 2 celá vejce

* 300 g hrubé mouky

* 100 g jemné krupičky (dětská krupička)

* sůl

1. Do většího kastrolu dáme vařit vodu na knedlíky. Vychladlé oloupané brambory prolisujeme nebo najemno nastrouháme na vál. Přidáme vejce, sůl, prosátou mouku a krupičku a rychle zpracujeme na pevné a tužší těsto.

2. Těsto rozdělíme na 2 až 4 stejné díly a vyválíme z nich válečky o průměru asi 5-6 cm, které ihned vložíme do vařící osolené vody. Po chvíli je vařečkou lehce nadzvedneme ode dna, aby se nepřichytily, a vaříme 20 minut. Během vaření knedlíky obrátíme.

3. Uvařené knedlíky vyjmeme a necháme chvíli oschnout a ztuhnout, potom je krájíme na plátky.

Knedlíky s uzeným masem

Příprava: 30 minut + 15-20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 750 g oloupaných brambor uvařených ve slupce, vychladlých

* 250 g hrubé mouky

* 50-100 g krupice

* 1 vejce

* sůl

* 250 g uzeného vařeného masa (libový bůček nebo plec)

* hrst čerstvých bylinek (pažitka, petrželka)

* 1 cibule

* 1 lžíce sádla

1. Uzené vařené maso nakrájíme na kostičky. Uvařené vychladlé brambory ve slupce oloupeme a najemno nastrouháme nebo prolisujeme na vál nebo do mísy. Přidáme prosátou mouku, krupici, vejce, sůl a rychle zpracujeme ve vláčné tuhé těsto.

2. Do těsta zapracujeme studené nakrájené maso, vyválíme váleček, nakrájíme ho na stejně velké kousky a vytvarujeme kulaté knedlíky.

3. Knedlíky ihned vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme podle velikosti 15-20 minut. Cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a osmahneme na sádle do zlatova. Podáváme s cibulkou osmaženou na sádle a posypané čerstvými bylinkami.

Tip

Knedlíky lze masem s cibulkou naplnit. Z těsta vyválíte váleček, rozkrájíte ho na plátky a každý plátek naplníte směsí, pak vytvarujete knedlíky.

Jemný lázeňský knedlík

Příprava: 20 minut + 20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 400 g veky nebo housek, tvrdších

* 250-300 ml mléka

* 3 vejce, zvlášť žloutky a bílky

* 50 g hrubé mouky

* hrst čerstvých bylinek (petrželka, libeček, pažitka)

1. Pečivo nakrájíme na kostičky, vložíme do mísy, pokropíme polovinou mléka a necháme vsáknout. Bylinky usekáme najemno. Žloutky rozšleháme ve zbylém mléce, osolíme a přilijeme k žemli. Směs posypeme moukou, přidáme bylinky a promícháme. Z bílků a špetky soli ušleháme sníh a zapracujeme jej do směsi.

2. Na obdélníkový kus fólie vhodné na vaření naneseme po delší straně asi 10 cm od kraje těsto a vytvarujeme šišku knedlíku. Kratší okraje necháme volné na zatočení a uvázání.

3. Knedlík zabalíme do fólie a zatočením okrajů fólie proti sobě knedlík utáhneme, vytvarujeme váleček a na koncích uděláme uzlíky.

4. Knedlík vaříme v páře nebo zvolna ve vroucí vodě 20 minut při průměru knedlíku asi 5 cm. Délku a průměr knedlíků volte podle velikosti nádobí a podle svého vkusu, liší se pak pouze doba vaření. Chcete-li mít knedlík úplně jemný a světlý, okrájejte z pečiva opečenou kůrku.

Tip

Knedlík můžete také zabalit do čistého navlhčeného plátěného ubrousku nebo utěrky důkladně potřené máslem. Konce ubrousku zavažte provázkem, aby voda nemohla vniknout dovnitř, a vařte asi 20 minut.

Kynutý knedlík

Příprava: 20 minut + 1,5 hodiny kynutí + 30 minut vaření

Pro 4 osoby

* 500 g hrubé mouky + trochu na vál

* 1/2 lžičky soli + na osolení vody

* 300 ml mléka nebo vody

* 1 žloutek

* 1/2 kostky droždí, špetka cukru

* 1-2 housky

* 1 lžička rozpuštěného másla

1. Housku nakrájíme na kostičky a necháme ji oschnout. V míse utřeme droždí s trochou cukru na kašičku a necháme ho chvíli v teple vzejít, trvá to pár minut. Přilijeme vlažnou vodu nebo mléko, žloutek, sůl, promícháme a postupně přisypáváme prosátou mouku a zaděláváme vláčné těsto. Nakonec vmícháme kostičky oschlé žemle a zapracujeme je do těsta.

2. Z těsta na pomoučeném vále vypracujeme bochánek, vložíme ho zpět do mísy, přikryjeme utěrkou a necháme kynout, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem. Potom těsto propracujeme, rozdělíme na dvě až tři stejné části a vytvoříme bochánky, z kterých vyválíme stejně silné šišky o průměru asi 4 cm. Špičky knedlíků zmáčkneme dovnitř a necháme ještě půl hodiny kynout.

3. Knedlíky vkládáme do vroucí osolené vody, po chvíli je odmícháme ode dna a vaříme asi 25-30 minut. Během vaření je otočíme. Uvařené knedlíky vyjmeme, propícháme vidličkou, potřeme rozpuštěným máslem a nakrájíme na plátky.

Pokud vaříte knedlíky často, mějte doma sáček s burisony, což jsou pufovaná zrnka rýže. Můžete jimi totiž nahradit housku. Do kynutých knedlíků jich dejte 2-3 hrsti.

Tip

Knedlík bude jemnější a nadýchanější, když ho zaděláte perlivou vodou, minerálkou či kefírem. Housku pak můžete vynechat a přidat více mouky.