Bohyně české kuchyně: čokoládové a kávové dezerty

Čokoládový koláč

Příprava: 25 minut + 20-25 minut pečení

Na jednu formu o rozměrech 20X40 cm

* 300 g čokolády na vaření

* 200 g másla + trochu na vymazání formy

* 4 vejce

* 250 g cukru krupice

* 80 g hladké mouky

* 2 lžíce kakaa holandského typu

* 2 tyčinky ledových kaštanů

* 2 tyčinky margot

* 100 gramů mléčné čokolády s ‚bublinkami‘

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Pekáček nebo plech s vyšším okrajem vyložíme pečicím papírem a důkladně vytřeme máslem. 250 g čokolády na vaření nalámeme do misky, přidáme kousky másla a postavíme na hrnec s horkou vodou nad páru. Mícháme, dokud se vše nerozpustí, a necháme za občasného promíchání vychladit na pokojovou teplotu.

2. Mouku v misce promícháme s kakaem. Do zadělávací mísy vyklepneme vejce, přisypeme cukr a elektrickým šlehačem šleháme do pěny, dokud hmota nezdvojnásobí svůj objem.

3. Do našlehaných vajec s cukrem vmícháme rozpuštěnou čokoládu s máslem a mouku s kakaem. Směs zlehka promícháme. Těsto přelijeme do připravené formy, uhladíme.

4. Pečeme v předehřáté troubě asi 20–25 minut. Koláč se nesmí vysušit, na povrchu se má utvořit kůrčička, ale těsto má zůstat vláčné a uprostřed se má ještě trochu chvět. Do čerstvě upečeného koláče natlačíme nakrájené čokoládové tyčinky a bublinkovou čokoládu.

5. Vychladlý koláč krájíme na kousky a podáváme s vanilkovou zmrzlinou.

Čokoládový krém

Příprava: 20 minut + doba na ztuhnutí

Pro 4 osoby

* 250 ml smetany, 33%

* 2 lžíce medu

* špetka vanilky

* 250 g hořké čokolády na vaření

* 50 g ledových kaštanů nebo mléčné čokolády

* 60 g másla

1. Smetanu vlijeme do hrnce, přidáme med a vanilku, uvedeme k varu a odstavíme z ohně.

2. Vmícháme nakrájenou čokoládu a pokrájené ledové kaštany nebo mléčnou čokoládu, máslo a mícháme, dokud se neutvoří hladký krém.

3. Krémem naplníme čistou suchou sklenici a necháme v chladu ztuhnout.

Tip

Pomazánku spotřebujte do týdne. Do čokoládové směsi můžete navíc vmíchat trochu koňaku.

Oplatky plněné oříškovou náplní a máčené v čokoládě

Příprava: 40 minut + doba na vychladnutí a ztuhnutí

Pro 4 osoby

* 1 balíček tenkých oplatek

* 3 bílky

* 140 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 80 g medu

* 50 g jader ořechů

* 50 g kandovaného ovoce

* čokoládová poleva, hotový výrobek

1. Z bílků vyšleháme v suché čisté nádobě sníh, postupně přisypeme cukr a dále šleháme, až je sníh krásně tuhý a lesklý.

2. V hlubší nepřilnavé pánvi zahřejeme a rozpustíme med, vmícháme sníh z bílků a na mírném ohni mícháme tak dlouho, dokud se vše nespojí v lepkavou hmotu. Nakonec vmícháme posekané ořechy a nakrájené kandované ovoce společně s vanilkovým cukrem. Promícháme a stáhneme z ohně.

3. Třetinu oplatek potřeme oříškovou náplní, přitiskneme na ně druhou třetinu oplatek, opět potřeme náplní a nakonec přikryjeme zbylými oplatkami.

4. Oplatky naskládáme vedle sebe, zatížíme prkénkem a necháme vychladnout a ztuhnout.

5. Potom je rozkrájíme ostrým nožem na menší řezy, z poloviny každý řez namočíme do čokoládové polevy a necháme ztuhnout na mřížce.

Tip

Místo kandovaného ovoce přidejte více oříšků, můžete kombinovat i různé druhy ořechových jader.

Koláč s karamelem a čokoládou

Příprava: 50 minut + odležení těsta + pečení 20 minut

Na těsto:

* 220 g hladké mouky + na podsypání

* 120 g Hery

* 60 g cukru moučka

* 1 vejce

* špetka citronové kůry

* špetka soli

Na čokoládový krém:

* 250 g čokolády na vaření

* 25 g másla

* 200 g zakysané smetany

* 40 g cukru moučka

Na karamel:

* 150 g cukru krupice

* 2 lžíce másla

* 250 ml smetany (33%)

* 20 g maizeny, asi 1-2 lžíce ¨

1. Mouku prosejeme na vál, přidáme pokrájený tuk, cukr, sůl, citronovou kůru, vejce a rychle vše zpracujeme. Těsto zabalíme a dáme na půl hodiny do lednice. Troubu předehřejeme na 170 stupňů.

2. Těsto rozválíme na kulatý plát, přeneseme do koláčové formy a vtlačíme rovnoměrně do okrajů i na dno. Těsto propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě asi 15-20 minut dorůžova. Necháme trochu vychladnout na mřížce.

3. V kastrůlku rozpustíme cukr a umícháme zlatý karamel. Vlijeme smetanu, přidáme máslo, dobře rozmícháme a vaříme na mírném ohni, dokud se karamel nerozpustí. Nakonec přidáme maizenu rozmíchanou s trochou vody a minutu vaříme do zhoustnutí. Horký krém vlijeme na těsto a necháme ztuhnout a vychladnout.

4. Rozlámanou čokoládu a máslo necháme ve vodní lázni rozpustit. Ve šlehači ušleháme vychladlou čokoládu s cukrem a zakysanou smetanou. Na ztuhlou karamelovou náplň rozetřeme čokoládový krém, necháme chvíli ztuhnout v chladničce a podáváme krájené na jednotlivé porce.

Piškotové uši s pařížským krémem

Příprava: 60 minut + 6-7 minut pečení + tuhnutí

Na asi 24-30 oušek

Na ouška:

* 3 vejce

* 120 g cukru moučka

* 80 g hladké mouky

* špetka kypřicího prášku

* 3/4 lžičky mleté skořice

* 4 hlavičky tlučeného hřebíčku

* 1 lžička citronové kůry

* trochu másla na pomazání pečicího papíru

Na krém:

* 500 g čokolády na vaření

* 500 ml smetany na šlehání, nejméně 33%

* 1-2 lžíce moučkového cukru

* 1 lžíce kakaa holandského typu na posypání

1. Čokoládu nastrouháme do hrnce se silným dnem, zalijeme smetanou a na mírném ohni za stálého míchání uvedeme k varu. Jakmile smetana začne vřít, stáhneme hrnec z ohně a postavíme ho do nádoby se studenou vodou, občas promícháme a necháme vychladnout.

2. Studenou směs necháme dobře vychladit v chladničce, nejlépe do druhého dne, a potom vyšleháme s lžící moučkového cukru na hustý krém. Troubu předehřejeme na 180 stupňů.

3. Vejce ušleháme s cukrem, zašleháme mouku s kypřícím práškem, přidáme skořici, tlučený hřebíček a jemně nastrouhanou kůru z dobře omytého citronu a promícháme. Plech vyložíme pečicím papírem a potřeme ho máslem.

4. Na papír lžičkou naneseme trochu těsta a krouživým pohybem ho rozetřeme na placičky 6-8 cm velké. Pečeme v předehřáté troubě asi 6-7 minut. Jakmile začnou okraje hnědnout, vyjmeme z trouby a ihned postupně sundáváme špachtlí z plechu, otočíme a ihned stiskneme prsty okraje k sobě do kornoutku.

5. Vzniklá ouška necháme vychladnout. Dno dortové formy vyložíme pečicím papírem a pokryjeme asi 2cm vrstvou čokoládového krému.

6. Ouška naplníme do dvou třetin krémem a naskládáme postupně do dortové formy náplní dovnitř. Zbylý krém naneseme mezi vyčnívající ouška, uhladíme a poprášíme lehce kakaem, přikryjeme a dáme ztuhnout do chladničky. Podáváme nakrájené na jednotlivé řezy jako dort.

Kávová šarlota s jablky

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí a uležení

Na jednu dortovou formu o průměru 22 cm

* 250-300 g cukrářských piškotů

* 250 ml smetany na šlehání, 40%

* 1 vanilkový cukr

* 250 g zakysané smetany

* 1 lžíce tekutého medu

* 1 lžíce nescafe

* 6 oloupaných jablek

* špetka skořice

* 1 lžíce cukru krupice

* 1 vanilkový pudink

* 100 ml vody

* 150 ml silného espresa nebo překapávané kávy

* 100 ml kávového likéru

* 150 g ořechových jader

* 100 g cukru krupice na karamel

1. Jablka nastrouháme, vložíme do kastrolu,přidáme skořici, podlijeme trochou vody a dusíme doměkka. Ve 100 ml vody rozmícháme pudink s lžící cukru, vlijeme za stálého míchání k jablkům a minutu až dvě povaříme do zhoustnutí.

2. Dortovou formu vyložíme pečicím papírem. Stěny obložíme piškoty, dno formy poklademe 1/2 zbylých piškotů navlhčených kávou a 1/2 kávového likéru, vlijeme jablečnou směs, poklademe zbylými piškoty namočenými v kávě s likérem a necháme vychladit a ztuhnout.

3. Ušleháme smetanu s vanilkovým cukrem na šlehačku. Do zakysané smetany zašleháme med, 50 ml kávového likéru smíchaného s instantní kávou a spojíme se šlehačkou. Krém naneseme na piškoty, uhladíme, přetáhneme fólií a vložíme do chladničky ztuhnout.

4. Ořechy nasekáme. V pánvi necháme zkaramelizovat cukr, zalijeme trochou vody a rozvaříme na tekutý karamel. Vmícháme ořechy a stáhneme z ohně. Potom je vyjmeme a necháme oschnout. Ořechy ozdobíme dort.

Tip

Ořechy můžete nechat v karamelu namočené až do druhého dne a potom je podávat i s tekutým studeným karamelem, kterým jednotlivé porce moučníku na talíři přelijete. Jablka můžete nahradit hruškami.