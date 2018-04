Boho chic je zpátky. Romantický, luxusní a pořádně rozkvetlý

Folklór trochu jinak

Letí na festivalech i na týdnech módy, ale pozor, nepřehánějte to s ním. Indiánské čelenky a přesné kopie folklórních oděvů působí v našich podmínkách spíš legračně. Etnickým stylem inspirované oblečení by mělo působit eklekticky, ne jako vykradené národopisné muzeum. Mnohem více svěže působí šaty s tradiční výšivkou, ale v netradičním střihu, i kombinace denimu a zajímavého etno vzoru. A ve výsledku je to autentičtější než bílá Evropanka v kostýmu Nšo-či.



Alberta Ferretti Zara Sleeping Gypsy

Prostě černá a bílá

Bohémský vzhled můžete do svého šatníku elegantně zapracovat, i když barvy nejsou nic pro vás. Docela dobře si vystačíte s černou a bílou – inspirujte se třeba na přehlídce italské značky Etro. Klíče k úspěchu? Zajímavé potisky, kombinace proužků a etno motivů, háčkování, třásně, uvolněná silueta. Vybírejte z lehkých, vzdušných materiálů, jako je hedvábí, nebo naopak těch hrubších, jako je kvalitní vlna. V ideálním případě je kombinujte mezi sebou.



Etro Marks & Spencer Alice + Olivia

Duhová víla

Image rozevláté víly v barevném šifonovém hábitu asi nesedne všem. Počítáte-li se ale mezi romantické duše s ještě romantičtějším šatníkem, pak můžeme říct jen: bingo. Za zdroje inspirace si vezměte módní domy Chloé nebo Valentino, nezalekněte se módních volánků ani neobvyklých barev nebo jejich kombinací. Perfektní doplňky? Jednoduché kožené sandály a kabelka přes rameno. Pokud se cítíte zvlášť bohémsky, navrstvěte přes šaty náhrdelníky z přírodních materiálů.



Chloé Valentino MAX&Co.

V orientálním stylu

Orientalismus pořád frčí, ovšem i v tomto případě platí, že by neměl být doslovný. Co si vypůjčit: intenzivní odstíny, velké květinové potisky, příjemné a splývavé materiály, jako je satén nebo hedvábí. Co vynechat: okopírovaná kimona i outfity celé v jednom stylu. Raději zkombinujte orientální top s retro vypasovanou sukní nebo kimonem inspirované šaty s velkým koženým páskem. Chcete-li opravdu zanechat dojem, přidejte doplňky z peří a výrazné šperky.



Prada Topshop Zara

Velké bílé šaty

Tohle je vrchol romantiky a zdaleka není jen pro nevěsty. Vzdušné bílé šaty, ideálně s krajkou nebo s háčkovanými detaily, jsou v létě skvělou alternativou k malým černým. Můžete je nosit kamkoli – jen opatrně při manipulaci s nápoji – a je to ta nejosvědčenější kombinace celodenního pohodlí a luxusního vzhledu. Už se taky vidíte na procházce po Azurovém pobřeží?