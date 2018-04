Dvě třetiny žen tvrdí: Pracháči jsou sexy, ať jsme mladé, nebo staré

Evolučně biologická teorie, že se ženy ve výběru partnera řídí hlavně jeho schopností uživit je i potomstvo, nikoho nepřekvapí. Nepřekvapuje tedy ani to, že ve fázi flirtu a seznamování mají bohatí muži vyšší šance než průměrně či málo vydělávající… Odtud pochází i otřepané, ale stále aktuální klišé o spojení celebrit - on: 50, movitý, ona: 20, atraktivní.

Ale poznatek, že peníze mohou i sexuálně vzrušovat, jde ještě dál, jak vyplývá z mnoha výzkumů, kdy byly respondentky dotazovány na uspokojivost sexuálního života a dosahování orgasmu. Drtivá většina těch, které odpověděly, že orgasmu se svým partnerem dosahují pokaždé, měla velmi bohatého manžela.

S výší konta stoupá kvalita sexu

Psycholog Thomas Pollett z univerzity v Newcastlu veřejně tvrdí: "Četnost orgasmů u žen stoupá úměrně s příjmem muže."

O tom se na vlastní kůži přesvědčila i sedmatřicetiletá Barbara: "Roberta jsem poznala na oslavě narozenin mé kamarádky. Od první chvíle mi byl moc sympatický a působil na mě přitažlivě, ale ke zlomovému momentu došlo až později – když mě vyzvedl v práci a já uviděla jeho mercedes za několik milionů. Musím říct, že na mě zapůsobil jako afrodisiakum, ačkoli nejsem žádná zlatokopka… To vzrušení bylo tak silné a zjevné, že jsme ještě ten den skončili v jednom krásném horském hotelu a já prožila hotovou extázi…"

Také čtyřiapadesátiletá Anna, vdova, touží jen po bohatém muži: "Měla jsem neuvěřitelnou kliku, že jsem se dobře vdala. Můj muž celý život pracoval jako generální ředitel, ale nezpychl, ani se z něj nestal směšný lovec zajíčků. Dovedl mě správně rozmazlovat a zřejmě právě to způsobilo moji permanentní chuť na něj. Jiskřilo to mezi námi i po 15 letech manželství. Nedělalo mi žádné potíže navštívit ho v kanceláři skoro nahá – pod dlouhým kabátem jsem měla jen prádlo a kozačky. Ihned zamkl a než jsem se nadála, ohnul mě přes pracovní stůl. Bohužel jsem před dvěma lety ovdověla. Marně hledám partnera na jeho úrovni, je to velmi těžké, ale když vidím kolegyně, co si domů přitáhnou traktoristu, jen aby nebyly samy, tak si říkám - radši nic! Nejen že se mi příčí někoho živit, ale socky mě prostě sexuálně nevzrušujou…"

Feministky mají jiný názor

Zajímavé je, že atraktivita boháčů nemizí ani s přibývajícím věkem žen. Laik by předpokládal, že dobře situovaná manažerka kolem padesátky nemá zapotřebí lovit boháče ani z erotických, ani z finančních pohnutek, ale není tomu tak. Již před několika lety totiž sexuologové přišli s jiným revolučním objevem: má-li žena patřičný stimul, vzrušivost ani schopnost orgasmu u ní po padesátce neklesá. Tímto stimulem může být nový muž, atraktivní milenec - ale i peníze a s nimi spojený luxus.

Tato teorie má samozřejmě celou řadu odpůrců – i z řad samotných žen, zejména feministek. Feministky se prezentují jako nezávislé a zastaralý patriarchální model odmítají.

"Neumím si představit, že jsem na manželovi závislá, že se kolem něj musím lísat, aby mi něco koupil nebo dovolil! Je to ponižující a nechápu, že se v tom někomu může líbit," tvrdí šestatřicetiletá Tereza, manažerka ve farmaceutické firmě.

Podobný názor sdílí zhruba jedna třetina ženské populace. Tvoří ji ženy kolem třicítky a kupodivu s vysokoškolským vzděláním. Na tučném kontě ani vyšším příjmu manžela nebazírují. Často dokonce vydělávají víc a nemají s tím žádný problém.