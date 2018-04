Bogdan vážil 130 kilo, vařit a cvičit musel i v kamionu

"Život kamioňáka je strašně těžkej, člověk prostě nemá moc času něco jíst, tak prostě jenom něco tak zblajzne, vánočku nebo rohlík, k tomu si dá kousek salámu, večer až zastaví si uvaří jídlo," svěřil se Bogdan. Přesto by to chtěl zlomit. Nejen kvůli sobě.

"Chtěl bych pomoct sobě, ale hlavně taky mým kolegům, kteří jsou ve stejném problému asi jako já," říká. Kupuje si konzervy, které si večer ohřívá, i když mu většina nechutná. A i když ví, že jsou nezdravé. Jenže všechno přebíjí jedna nepopiratelná výhoda: Bogdan nemusí kupovat žádné suroviny a připravovat si jídlo.

"Nemusíte nic vymýšlet, nakupovat suroviny. Vezmete si konzervu, uvaříte a sníte."

Život bez pohybu

Život za volantem přináší i další nevýhodu. Bogdan nemá takřka žádný pohyb. "Já být doma, tak sportuju," tvrdí. Jeho jediný pohyb je šlapání nohama na pedály. "Na dálnici, když jedeš třeba tisíc kilometrů, tak ani to ne, protože si zapneš tempomat a jedeš si a nic neděláš," říká Bogdan.

Po deseti hodinách za volantem je večer tak vyřízený, že je rád, když si lehne a může spát.

"Doufám, že mu řeknou, jak má cvičit, a když má tu chvilku volna, že by si měl aspoň zajít na procházku. Člověk doma, když běhá kolem domácnosti, spálí té energie víc, než když leží na gauči. Akorát že to od ženy nechce slyšet," přibližuje Bogdonovy volné chvilky jeho manželka.

Aby si Bogdan dal větší motivaci, dává si trest: když nezhubne, vleze v zimě do řeky. Studenou vodu totiž nesnáší. "Je to pro mě takový bič, abych se snažil změnit svůj život, začal jíst jinak a stal se jiným člověkem," vysvětluje.

Strava ze samého tuku

Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček z pořadu Jste to, co jíte, ale zpočátku váhají, jestli má vůbec cenu Bogdanovi pomáhat. Vadí jim, že se Bogdan stále vymlouvá, že něco nejde a něco mu nechutná. Mezi jeho zásobami najdou třeba bílé pečivo, vánočku, tučný sýr, klobásy, párky a samozřejmě zcela nezdravé konzervy.

"Poslyšte, já se přestávám divit, že jste tlustý. Akorát začínám mít pocit, že to není ani tak o tom co vozit, ale o tom, na co jste zvyklý. Myslíte si, že si od tohohle odvyknete? Vždyť je to samý tuk! Jeden vedle druhého, to je strašný," rozčiluje se Kateřina.

Bogdan navíc ráno nesnídá. Napřed ujede nějaké kilometry a až pak se nají. Nevhodná strava a špatný zdravotní styl je přitom podle Petra důvod, proč je Bogdan unavený a ospalý.

Bogdan Při 172 centimetrech vážil 130 kilogramů. Za tři měsíce zhubl 9,5 kilogramů. V pase shodil 6 centimetrů a přes boky má minus 5 centimetrů.

Kateřina příliš Bogdanovi nevěří, že myslí hubnutí vážně. "Celou dobu jsem přemýšlela nad vašimi šancemi a musím říct, že se mi zdají dvě věci špatně. Ta první je ten velmi složitý životní styl. Ale ten druhý důvod, a ten mi přijde podstatně horší, je, že mě jste mě nijak zvlášť nepřesvědčil, že se do toho chystáte," konstatuje doktorka.

Podle Petra Havlíčka do sebe Bogdan dostává jenom tučné, sladké, slané jídlo s kvantem chemikálií.

Pryč s 25 kily tuku

Nakonec se Kateřina s Petrem dohodnou, že to s Bogdanem přece jen zkusí. A kamioňák slibuje, že se bude opravdu snažit.

"Vybrali jsme ho, protože je to opravdu velmi extrémní, obtížná situace a chceme se pokusit ukázat, že pokud by byl člověk velmi motivovaný, že to vyjde. Ale pokud ta motivace není opravdu velká, tak si myslím, že to nejde," odhaduje Kateřina.

Stůl hrůzy je plný tučného jídla a konzerv. Na zdravém stole se objevil dostatek vlákniny a čerstvého masa.

"Nejsem si úplně jistý výsledkem. Bude to opravdu složité. Bude to o tom naučit jíst nejen jeho, ale i kolegy, kteří tráví spoustu času za volantem, jak jíst správně, aby na silnici nebyli časovanou bombou, ale normálními účastníky provozu a neohrožovali ostatní," dodává Petr.

Bogdan nosí na svém těle 45 kilogramů tuků, minimálně 25 kilo musí dolů. Potřebuje zlepšit kondici, začít se stravovat pravidelně a vyváženě.

Cvičení za volantem

Petr Havlíček vypracoval pro Bogdana dva plány na správné stravování - jeden na cesty, druhý na doma. Od cvičitele Martina dostal i plán, jak cvičit, a to dokonce i za volantem.

"Nový režim je těžký. Nejhorší jsou víkendy, venku je špatné počasí. Už po těch dvou týdnech se ale cítím líp, i na výkladkách opravdu cítím, že to jde líp. Těším se na cvičení, že Martin vymyslel něco pro chlapy v kamionu. Protože běhat kolem kamionu, to asi ne," pochvaluje si Bogdan.

Dokonce si do kamionu koupil váhu, aby si mohl potraviny přesně naporcovat.

"Kdysi jsem opravdu nemohl snídat, teď opravdu vstanu o 15 minut dříve, abych se nasnídal. Snídaně mi dává sílu a hlavně se na ni těším, protože mám hlad. Když jsem vyrážel bez snídaně, cítil jsem se za chvíli slabý, malátný, musel jsem i tak za hodinku zastavit a vzít si jídlo," říká Bogdan.

"Teď mám energii řídit čtyři hodiny, nechce se mi spát, dokážu vyrážet i brzo ráno a nejsem tak unavený jako kdysi. Nečekal jsem, že se to změní až tak moc," dodává.

Mínus 4 a 6 centimetrů

Po několika týdnech Kateřina při známé kontrole zjistí, že Bogdan ubral přes břicho 4 centimetry a přes boky 6 centimetrů. To není moc dobré. Přes boky to je moc, přes břicho málo.

"Jíte méně, než byste měl. Takže se z vás dělá koulička. Hubnete víc na kila než na cenťáky," říká Kateřina, podle níž by to chtělo víc sportovat a lépe dodržovat stravovací režim.

Bogdan přiznává, že pohybu je méně, než by bylo třeba. "Já ho považuju za důležitý, ale je kolem něho hodně blbých věcí – blbé počasí, nedá se cvičit v kamionu..." tvrdí Bogdan.

"A hodně výmluv," dodává Petr Havlíček.

Guláš jako zavařenina

Petr připraví Bogdanovi na cesty guláš, který nalije do sklenic a steriluje v troubě. Jen přílohu si Bogdan musí připravit na cestách čerstvou.

Bogdan je se svými hubnoucími výsledky spokojený. Jako hlavní problém vidí nedostatek sportu. "Myslím, že mi to jde výborně. Nemám hlad, jsem spokojený, líbí se mi, že hubnu, i když jsem byl upozorněný, že hubnu asi špatně. Takže se snažím co nejdřív dělat to cvičení," říká.

Příklad pro kamioňáky

V podobném duchu se nese i závěrečné hodnocení. "Jídlo hodnotíme slušně, tam nemám větších výhrad. Bohužel na výsledku je vidět ta malá fyzická aktivita. Zhubl jste 9,5 kilo, z toho ale 3 kila aktivní hmotu. Pas šel dolů o šest centimetrů, boky o pět, což není úplně nejideálnější. Břicho zůstává stále ve sféře rizikovosti," konstatuje výživový specialista Havlíček.

Uznává ale, že Bogdan měl horší podmínky než ostatní účastníci pořadu Jste to, co jíte. A měli by si z něj vzít příklad všichni, kteří usedají za volant v nedobrém fyzickém i psychickém stavu. Podle Kateřiny Cajthamlové nesplnil Bogdan zcela své předsevzetí, takže by měl jít do ledové vody tak po kolena.

A Bogdan doporučuje všem kolegům za volantem: "Chlapi, dá se zhubnout, být lepší, být méně vystresovaný. Pokud opravdu začnete zdravě jíst a k tomu trochu toho pohybu. Doma si to nachystejte, pak to snězte, budete spokojeni a budete se cítit tak dobře jako já."