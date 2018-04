„Moje máma je manikérka, dělá hlavně modeláže nehtů. Vyrůstala jsem v tom a nikdy jsem se kosmetice věnovat nechtěla. No a vidíte, nehty mě dnes živí,“ říká Denisa. Body art je pro ni vlastně spíš zábavou a koníčkem.

„Můj děda byl akademický malíř a já chtěla vždycky malovat, jenomže na střední uměleckou školu mě nevzali. V talentovkách jsem byla sice první, ale protože jsem blbá na teorii, pohořela jsem v ní. A tak jsem napřed skončila u mámy a pak si v Kolíně, kde bydlí, otevřela vlastní nehtovou školu.“

Malování má Denisa v krvi, takže když si před pár lety vyzkoušela místo plátna malovat na tělo, hned vyhrávala soutěže. A každému, koho malovat baví a chtěl by si to vyzkoušet, říká, že na tom nic není. Kromě kvalitních barev určených přímo k malování na tělo prý stačí pozorovat ostatní a nechat se inspirovat světem kolem nás.

Výherci soutěže Na těle modelky jste v podmořském světě hledali logo OnaDnes. Správná odpověď byla, že ho autorka Denisa umístila na pravou modelčinu bradavku do oka dravé ryby. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým posíláme kosmetické dárkové balíčky. Jsou to: Vladimíra Šajtarová (Studénka), Jana Buknová (Karlovy Vary) a Hanka Holbová (Slavičín).

„Nejtěžší úkol jsem dostala před dvěma lety na soutěži, kde jsme měli téma Alfons Mucha,“ říká Denisa, která maluje na tělo nejraději bezprostředně po zadání úkolu a nechce znát téma dopředu.

„Jsem adrenalinový typ. Nejlepší věci mě napadají právě ve stresu, to mi vyhovuje,“ připouští. Ani když jsme domlouvali natáčení malování pro redakci OnaDnes.cz nechtěla nic vědět dopředu. Teprve pár minut předem se dozvěděla zadání: namalovat na tělo modelky podmořský svět a pro pány i s plachetnicí na hladině. Za úkol měla také kamkoliv do obrázku zakomponovat nápis OnaDnes.cz. Sami se podívejte, jak to všechno zvládla.