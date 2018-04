Otec se slitoval nad dcerou a dal jí k Vánocům milion korun na plastiku

Haleigh přiznává, že si za tloušťku může sama. K žádnému jídlu si totiž nikdy neodpustila bublinkový nápoj, ve kterém byla spousta cukru. Nedokázala ani držet diety, vydržela vždy jen pár týdnů a pak se vrátila zpět k původnímu stravování.

Proto minulý rok podstoupila operaci žaludku, lékaři jí ho zmenšili o osmdesát procent. Díky tomu konečně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, protože kila shodila příliš rychle.

V tom okamžiku nastal další problém, protože se na sebe nemohla ani podívat. „Vypadala jsem jako stařena. Já vím, že si za to můžu sama, ale vypadat takhle po zbytek života bylo nepředstavitelné. Vypadalo to hrozně,“ sdělila Haleigh, která tak hodila smutné oči na svého otce a ten se rozhodl, že jí operaci zaplatí v rámci vánočního daru.

„Nemohu ani vyjádřit, jak moc velkou radost mi táta udělal a jak moc jsem mu vděčná. Viděl, jak se trápím. To by neudělal každý. Nevešla jsem se ani do oblečení. Nosila jsem stejnou velikost jako předtím, ale do nového a menšího oblečení jsem se nevešla, úplně jsem přetékala. Chtěla jsem být konečně štíhlá,“ pokračovala v rozhovoru pro server Mirror.

Dnes se cítí jako jiný člověk. „Lidé na mě nekoukají na ulici jako na tlusťošku. Je to skvělý pocit. Vyrůstala jsem bohužel v prostředí, kde byly tučné a sladké věci na denním pořádku. Nepřišlo mi divné, že to jím a že přibírám na váze. Přišlo mi to přirozené. Nikdo mi jako dítěti neřekl, že bych tak jíst neměla. Jsem ráda, že teď už nespadám do kategorie plus size a začínám nový život,“ dodala.