Blondýny jsou na sex, brunety do manželství

Z průzkumu vyplývá, že 47 procent dotázaných mužů by chtělo jako milenku blondýnu, zatímco brunetkám dává přednost 29 procent. Tyto údaje se ale týkají jen milenek a přítelkyň.

Pokud jde o výběr manželek, tak se ukázalo, že tam barva vlasů už nehraje téměř žádnou roli. Z 1018 dotázaných ve věku od 18 do 49 let 42 procent mužů považuje za ideální manželky blondýnky, zatímco 41 procent brunetky.

sex manželství ideální blondýna bruneta vhodné bruneta blondýna nevhodné černovláska černovláska vyloučeno zrzka zrzka

"Blonďaté vlasy jsou vzácnější a působí eroticky. Hnědé vlasy prozrazují hluboké city a spolehlivost. Mnozí muži, když se chtějí ženit, proto instinktivně vyhledávají tyto ženy," říká jeden berlínský psycholog.

Z průzkumu vyplynulo, že většina mužů nemá důvěru v ženy s černými anebo rudými vlasy. S černovláskami by chtělo strávit jednu noc plnou lásky 18 procent dotázaných, za manželky by si je vzalo 14 procent mužů. Ještě méně přitahují ženy s rudými vlasy: sexuálně by si s nimi chtělo užít jen šest procent dotázaných,

zatímco za manželku by je chtěla pouhá tři procenta mužů.