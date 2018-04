Vědecky potvrzeno: muži šílí po blondýnkách, zrzky je přitahují nejméně

Jestli opravdu pánové preferují plavovlásky, zjišťovali vědci Viren Swami a Seishin Barrett z univerzity ve Winchesteru. Rozhodli se prozkoumat, jak dnešní muži přistupují k ženám na základě barvy vlasů. Zvýraznili přirozenou barvu skupině blondýnek, brunetek a zrzek, a vyslali je na lov...

Ženy jako kořist

První část studie proběhla ve třech vybraných londýnských klubech, kam autoři poslali 120 testovaných mužů. Nakonec sečetli, kolikrát muži navázali kontakt s blonďatou či jinou skupinou. Výsledky nebyly příliš překvapivé – blondýnky byly osloveny celkem šedesátkrát, brunetky 42krát a majitelky rudé hřívy pouze osmnáctkrát.

V druhé části pak vědci těm samým mužům předložili fotografie žen a ptali se na vlastnosti, jaké blondýnám, tmavovláskám a zrzkám přiřazují. Tady na celé čáře zvítězily brunetky. Muži je hodnotili jako nejatraktivnější, nejchytřejší, nejschopnější, ale také nejarogantnější.

Zrzky byly podle očekávání označeny jako nejvíce temperamentní. A blondýnky? Největší počet bodů získaly jen v jedné kategorii: nesamostatnost. I když je tedy muži hodnotí zdaleka nejhůře, jsou k nim "v reálu" nejvíce přitahováni. Možná i proto, že podvědomě touží být pro ženu oporou, což jim "blondýnky v nesnázích" mohou poskytnout...

Blondýnky jsou pro muže příslibem

Jak je to možné? "Blondýnky splňují obecný ideál krásy, protože jsou z evolučního hlediska cennější, a tím pádem také vítanější," tvrdí psycholožka Marta Boučková. "Primárně muže lákají víc, protože v nich vidí příslib hezkých a zdravých potomků."

S dlouhodobým soužitím je to podle ní ovšem trochu jinak. "Tam už nestačí být přitažlivá a plodit krásné děti, od ženy se vyžaduje spíš, aby byla chytrá, milá či příjemná. Ve svazku dvou lidí už hrají větší roli povahové vlastnosti než vzhled," vysvětluje psycholožka, proč jsou muži přitahováni blondýnkami, ale za ženy si berou brunetky.

Ať už jste blondýnka, tmavovláska, zrzka nebo máte třeba růžovofialový přeliv, nemusíte se bát nedostatku zájmu. Pudy ovládají muže jen do jisté míry, ve výsledku je důležitější, co máte v hlavě, než co máte na hlavě.

Které ženy jsou podle vás atraktivnější? celkem hlasů: 3951