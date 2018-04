Blonďatá Italka prolomila tabu: v Benátkách bude první gondoliérkou

Giorgia Boscolová tak nyní může zažádat o plnou licenci pro výkon tohoto povolání, uvedla dnes agentura ANSA.

Zástupce starosty Benátek Sandro Simionato uvedl, že úspěch Boscolové zlomil "900 let nadvlády mužů" v této profesi a že to bude pravděpodobně inspirace i pro další ženy, aby to také zkusily.

Boscolová se stala první ženou, která uspěla u praktické části zkoušky, ta je považována za nejtěžší ze všech úkolů, které musí budoucí gondoliér splnit.

Benátská městská rada zavedla gondoliérské kurzy a zkoušky v roce 1997. Předtím se toto povolání po staletí dědilo z otce na syna. Otec sehrál rozhodující roli i v případě Giorgie. Je gondoliérem a ona s ním jezdila po benátské laguně a kanálech od svých sedmi let.

"Vždycky jsem milovala gondoly a na rozdíl od mým tří sester jsem radši doprovázela našeho otce na gondole, než abych někam vyrážela s kamarády," svěřila se podle ANSA půvabná blondýnka Boscolová.

O proniknutí mezi gondoliéry se už před ní pokusily dvě ženy, mezi nimi jedna Američanka, ale ani jedné se nepodařilo složit zkoušky. Američanka se pokoušela stát gondoliérkou ještě předtím, než byly zkoušky zavedeny, ale neuspěla.

Obvinila pak sdružení benátských gondoliérů, které má podle ANSA 425 členů, že ji mezi sebe záměrně nepustili kvůli tomu, že je žena.

Právo vozit na loďce hosty jednoho benátského hotelu získala před časem jedna Němka, vztahovalo se ale pouze na hotelovou gondolu.