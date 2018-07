Blogerky ve Varech: Kamu volí puntíky, blondýna Lambert ošklivé boty

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Černý krátký top ve sportovním stylu a modré vypasované kalhoty zvolila Kateřina Lambert z Blonde Blog 4 U, která na festival dorazila z Mnichova. „Tenhle outfit jsem si vybrala proto, že jsem tu jako módní blogerka, tak aby to nějak vypadalo,“ říká s úsměvem. Přidala, jak sama říká „ugly shoes“ (ošklivé boty), malou kabelku a svoje poznávací znamení, velký klobouk.

Její kolegyně Tereza in Oslo na to šla romantičtěji a přes bílé krajkové šaty přehodila džínovou bundu. Doplnila je nazouvacími botami, malou hnědou kabelkou a velkými hodinkami: „Prostě pohodlný festivalový outfit, ve kterém si můžu třeba sednout do parku.“

Kamu bloguje o jídle, ale je známá i vyhraněným módním stylem. „Hrozně dlouho jsem řešila, jaké šaty si vezmu, v jaké róbě půjdu,“ směje se. Nakonec se rozhodla pro model, ve kterém se cítí dobře, dokonce prý skvěle. Šaty s velkými puntíky doplnila o pohodlné tenisky – obuv, ve které se dá snadno přebíhat z projekce na projekci, je ve Varech základ. A přidala i stylové copánky se zlatými ozdobami.

Daniela Zálešáková nebloguje, ale o módě něco ví. A ráda si nechá i poradit: „Na charitativní akci Andrey Verešové i na módní přehlídku mě oblékl stylista Sam Dolce,“ říká třetí vicemiss ze soutěže Miss Face. Sytě růžové večerní šaty doplnili značkovými lodičkami, vybrali k nim šperky v hodnotě 250 tisíc korun a do vlasů, které si upravovala sama, ještě přidali čelenku v boho stylu.