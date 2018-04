Blogerka: Češi jsou v módě pohodlní, ale na týdnech módy už dohání svět

Jsou prostě odvážnější. Mají větší přehled. Lépe znají trendy. Jsou vzdělanější ve stylingu. Mají více peněz. Byla hrozná zima, bylo horko na padnutí. To jsou všechno věty, kterými omlouváme nudnost našich outfitů oproti těm zahraničním. Ano, znají lépe trendy, ale to protože se zajímají. „Když nevíš, zeptej se.“



Ne, není to jen o výši příjmů. Je to o chytrých volbách a ještě chytřejším párování a právě onom stylingu. Máme internet, takže výmluvy o nedostatku inspirace a vzdělanosti jsou naprosto irelevantní. Spíš se nám nechce – přiznejme si to.

Fotka je polovina úspěchu

Když se tak prodírám stovkami fotek z letošních týdnů módy od různých fotografů z různých koutů světa, vidím jeden zásadní rozdíl. Způsob, jakým je móda zachycena. To je totiž, alespoň pro mé oko, polovina úspěchu. Stále více se utvrzuji, že stejný outfit může vypadat diametrálně jinak na dvou různých fotkách. Není fotografie jako fotografie.

Zachytit módu v pohybu: to je umění a to je to, co ji dělá „streetstylovou“. Uznejte, když máte top, jehož spodní část tvoří třásně, a takových bylo třeba v New Yorku vidět spousta, bude vypadat mnohem zajímavěji za chodu. A když do něj foukne vítr...

Vsedě ty třásně prostě nevyniknou, spíš vytvoří dojem, že vám v klíně spí stonožka. To rozhodně není žádoucí, a už vůbec ne během týdne módy. Každopádně musí být CO fotit.

Návštěvnice týdne módy v Londýně Návštěvnice pařížského týdne módy

Jak zaujmout po česku

Tenisky jsou fajn, miluju je. S džínama a bílým trikem je to nestárnoucí klasika. Oldschool, newschool, foreverschool. Když přes ramena hodíte kožený křivák, máte outift snad na všechna roční období. Jen v létě tu bundu sundáte.

Nicméně v případě týdnu módy to chce trochu víc. I základní kousky můžou být „fashion“, i když některé z nich nebeské podpatky a dokonce ani chanelka nezachrání. A přehnaná extravagance může být v některých případech také na škodu. Vždyť v jednoduchosti je spousta krásy, jen to chce nějakou tu jiskru!

Oversized věci jsou v kurzu a jsou pohodlné, takže můžete na přehlídku i po velkém obědě, aniž byste vypadali jako nafouklý balón. Někteří nejmenovaní čeští účastníci by se ale měli zamyslet. Když má něco tvar pytle a ještě je to vlastně obří svetr, nemusí to být zaručeně stylové. Koupit si o číslo, dvě nebo tři větší velikost nestačí.

Celkově ovšem u nás bylo na co koukat. Někteří reprezentovali Čechy jako módní národ se vkusem a stylem. Našly se zajímavé účesy, krásné doplňky, boty i líčení. Nouze nebyla ani o vzory a barvy, překvapivé střihy a materiály.

Módní blogerka Ina T. na pražském týdnu módy Návštěvníci pražského týdne módy Tanečník Filip Jankovič na pražském týdnu módy

Promrzlý New York a červený Milán

To na zahraničních týdnech módy třeba blogerka Olivia Palermo zářila, kam vkročila. Švédské blogerky a blogeři své módou pověstné zemi ostudu rozhodně neudělali, a to ani v New Yorku. Newyorské počasí přitom zařídilo, že návštěvníci týdnu módy byli v podstatě chodící návod „jak vrstvit“ nebo „jak nesplynout s davem ani v zimě“.

V Londýně jsem obdivovala kabáty různých barev, střihů i délek – ty se teď budou hodit. Londýnské ulice zaplnily také džíny, ať už klasické modré či černé, a co se týče inspirace pro oblékání, byla britská metropole vůbec tou nejplodnější.

V Miláně se zase fashion week nesl v duchu padesáti odstínů červené. Návštěvnice tamního týdnu módy sázely na různé odstíny a materiály červených šatů, sukní, kabelek i dalších doplňků. Našly se i neutrální tóny, ale Itálie během fashion weeku jako vždycky hrála vzory a barvami!

Módní blogerka Olivia Palermo na pařížském týdnu módy Návštěvnice týdne módy v Londýně Modelka Sara Sampaio na týdnu módy v Miláně

Trendy podle mého gusta

Z módy podle všeho nevyšly ani bombery. Nejsou totiž nijak závratně náročné na styling a hlavně se hodí k teniskám, což je dress code většiny Čechů. Jsou jich proto plné ulice a tím trochu ztrácí na zajímavosti. Upgrade ale tkví v barvách a vzorech, tak uvidíme, jestli něco konečně nahradí trochu okoukanou světle růžovou „lady bomber“.



Návštěvnice newyorského týdne módy Herečka a modelka Anna Safronciková na týdnu módy v Miláně Návštěvnice týdne módy v Londýně

Denim své místo na výsluní taky neopouští a v módě zůstávají i neutrální barvy. To je hudba pro moje uši, oči i srdce. O slovo se hlásí i metalické a transparentní materiály, odhalená ramena či body. Do lesklých šatů na úzkých ramínkách, co měla švédská blogerka Janni Delérová, jsem se beznadějně zamilovala. S klasickým bílým bavlněným tričkem nebo crop topem je to perfektní kombinace.



New vlog online - filmed the entire day yesterday so you'll see how we took these photos  Link in bio!  Fotka zveřejněná uživatelem Janni Delér (@jannid), Čec 24, 2016 v 12:30 PDT

V hlavní roli mezi doplňky stojí šátky (ať už kolem krku či ve vlasech), náhrdelníky typu „choker“ a nášivky. Tenhle vývoj se mi moc líbí! S barvami pořád trochu bojuju a asi vždycky budu, ale sem tam vystoupím z toho neutrálního mraku. Jsem „doplňková“. Není tedy překvapením, že právě chokery a šátky upoutaly mou pozornost ze všeho nejvíc.

Můj tip: Pokud nemůžete najít choker, který by vás zaujal, nezoufejte. Stačí zajít do galanterie či švadlenky, koupit si stuhu a je to! Vybrat si můžete lesklou, semišovou nebo třeba krajkovou. Taky na ni můžete našít přívěšek nebo kamínky, fantazii se meze nekladou. Můj první choker byla tkanička z tepláků! Byla saténová...