Dvojnásobná matka: Ženy po porodu nejsou dokonalé, taková je realita

„Oteklý obličej, velká ňadra plná mléka, široké boky, břicho poseté striemi. To je realita. Tak vypadá moje tělo po porodu,“ napsala Olivia na svém profilu na sociální síti pod sérii fotografií, kde se ukazuje jen ve spodním prádle.

„A víte co? Je mi to jedno. Už nejsem tou ženou, kterou jsem byla předtím. Mám dvě děti a jsem matka. Přivedla jsem na svět dva človíčky. Proč bych se měla snažit být zase taková, jaká jsem byla? Jsem někdo jiný,“ myslí si blogerka.

Netouží prý po tom, aby vypadala jako modelka a měla vyrýsované svaly na břiše. Má pocit, že toto období už je pryč a teď je nejdůležitější, aby se cítila dobře po psychické stránce a mohla být svým dvěma dětem dobrou matkou.



„Ta obrovská ňadra krmí mé malé miminko, aby bylo silné a zdravé. A to vytahané bříško bylo domečkem pro mé miminko po devět měsíců. Nestydím se za něj. Nebudu se přetvařovat,“ napsala Olivia s tím, že samozřejmě občas mívá vztek na to, že už její tělo není tak pevné. Rychle ji to ale vždycky přejde.



„Ne každý zkrátka může hned po porodu cvičit a držet diety. Jak se asi cítí matky, které mají nějaké problémy, ale ze všech stran do nich někdo cpe, že by měly okamžitě hubnout a cvičit, jinak se na ně nikdo ani nepodívá. Nelíbí se mi, že se ženám neustále vnucuje, jak by měly vypadat. Je to nějaký uměle nastavený ideál krásy,“ myslí si.

Olivie se zpočátku bála, že bude po zveřejňování fotek ve spodním prádle čelit kritice a bude zavalena negativními komentáři. Nakonec ale byla překvapená, jaká vlna pozitivních reakcí přišla.