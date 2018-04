Blog Terezy Maxové: Královské reggae na monacké svatbě

První červencový víkend pak zažilo Monako opět tři dny velkolepých oslav u příležitosti svatby monackého knížete Alberta II z rodu Grimaldiu a někdejší jihoafrické plavkyně Charlene Wittstockové. Já měla to štěstí, že jsem mohla být u toho.

Vezmu-li to postupně, pak oficiální program byl naplánován na tři dny: od čtvrtka do soboty. Vzhledem k tomu, že jsem v sedmém měsíci těhotenství, byla docela výzva skloubit přípravy s náročným protokolem. Z oněch tří významných dnů jsem si odnesla asi toto:

Čtvrtek - 30.6.

Monako se mění v jeden velký nezvyklý mumraj. Dokončují se všechny přípravy, sjíždějí se zvědaví turisté, média, ale i první vzácní hosté. Na hlavních prostranstvích se nedá hnout.

Svatební veselku nastartuje legendární americká skupina Eagles, která zaplní místní fotbalový stadion, který pojme půlku zdejšího obyvatelstva. Monačtí rezidenti, kteří byli všichni zdarma pozváni, houfně tuto jedinečnou příležitost využili.

Před samotným koncertem byl pro rodinu a přátele snoubenců uspořádán koktejl. Toto milé setkání mne nechalo zapomenout na bolavé nohy z vysokých podpatků, na kterých jsem po pěti hodinách oslav sotva stála.

Pátek - 1.7.

Prvním předpokladem účasti na svatebním obřadu byl fakt, že jsme sehnali dle protokolu vhodné oblečení. Burak si musel na církevní obřad pořídit "morning suite" a na večerní banket frak. Mě, naštěstí, zachránily návrhářky Angela Missoni a Klárka Nademlýnská. Nechaly mi ušít dlouhé šaty a koktejlky. Angela mi zaslala i klobouk na míru, což byla nezbytná součást svatebního protokolu.

Dnes probíhá civilní svatba, kdy se z Charlene oficiálně stává princezna Charlene Grimaldi.

Spousta lidí se v šíleném vedru vydává na nádvoří paláce. A tak jsem ráda, že mezi balením na dovolenou stihnu vše zhlédnout v televizi, v pohodlí a v chládku bytu. Charlene to mimochodem v jejích modrých kalhotových šatech se sáčkem, o kterých se zmiňovala, že je navrhovala společně s Karlem Lagerfeldem, moc sluší.

V rámci pátečního večerního programu se zaplní přístav v očekávání velkolepé laserové hudební show, o kterou se postará Jean Michel Jarre.

I dnes pokračuje oficiální svatební program a skupinka pozvaných hostů se sejde na koktejl a večeři, které se konají v hotelu Hermitage, z jehož terasy sleduji nejen koncert, ale i ohňostroj.

Sobota - 2.7.

Bohužel Mína nemá pro náš nabitý kulturní program pochopení, a tak jsem od brzkého rána na nohou. Společně s Tobíkem vyrážíme ke kadeřníkovi, který ho ostříhá na léto a mně narychlo sepne vlasy a přidělá speciálně pro tuto událost navržený klobouček, což je povinný doplněk pro odpolední program - církevní obřad.

Jojo, když se na sebe dívám do zrcadla, musím se smát. Od božího rána všude pochoduju s nainstalovaným kloboučkem, který se stává mým celodenním doplňkem.

Scházíme se už ve dvě hodiny odpoledne v hotelu Hermitage, byť obřad začíná až v pět. Potkávám se s Karolínou Kurkovou a povídáme si o dětech, a tak nám pěkně utíká čas. Postupně nás kolem patnácté hodiny expedují na místo konání obřadu. Je to logistický oříšek, neboť bezchybně usadit 500 hostů a dopravit je na červený koberec určitě není lehký úkol pro organizátory a 200 přistavených vozů. Před palácem už čekají mraky přihlížejících diváků a spousta televizních štábů a fotografů.

Topmodelka Karolína Kurková: "Bylo fajn se s ní opět vidět," říká Tereza Maxová.

Mezi posledními na místo obřadu přijíždějí zástupci evropských královských rodin, francouzský prezident Sarkozy a rodina Grimaldi. Svět módy zastupují Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli a Giorgio Armani, který navrhoval Charlene šaty pro církevní část obřadu. Já sedím vedle Naomi Campbellové, a tak zavzpomínáme na společně strávené chvíle v backstagi mnoha přehlídkových mol. Mezitím nachází Burak společnou řeč s Bertrandem Piccardem, jenž nedávno přistál po 16hodinovém letu se svým solárním letadlem na pařížském letišti Le Bourget.

Samotný obřad je velice citlivě zorganizován a nádvoří je překrásně nazdobeno ve stylu venkovní kaple. Vše působí nesmírně elegantně. Součástí obřadu je i čtení z bible v podání Charlotte Casiraghi a Alexandry de Hanovre, neteří prince Alberta (dětí princezny Caroliny). O hudební doprovod se postarala monacká filharmonie.

Poté, co si snoubenci dají svůj první manželský polibek, obřad pomalu končí. Princezna Charlene následuje tradici a odchází do kaple Sainte- Devote, aby položila kytičku k oltáři Panny Marie. Stejně jako to v roce 1956 udělala i Grace Kelly. Toto gesto patří k nejdojemnějšímu okamžiku svatby.

Nevěsta s ženichem u oltáře

Večer probíhá v prostorách monacké Opery slavnostní ples a banket. K opeře nechali organizátoři přistavit terasu s nádherným výhledem na moře, kde probíhá i slavnostní večeře. Vše je zakončeno ohňostrojem.

Musím přiznat, že to pro mě byla obrovská čest a současně i nezapomenutelný zážitek - zatančit si královské reggae s tolika korunovanými hlavami.