Blog: O pár let mladší, o pár kilo lehčí, o pár rad zblblejší…

K tomu hubnutí. Všímáte si, že zatímco "tlustá" je jednoznačně pejorativní výraz, "hubená", ač i to označuje váhu mimo ideální "normu", je bráno jako lichotka?

"Ty jsi ale krásně hubená!" Slovník synonym nám ke slovu "hubený" nabízí následující alternativy stejného významu: "vychrtlý", "vyzáblý", "chudý", "slabý", "skrovný". To nezní zrovna lichotivě, že? "Páni, Blaženo, jak ty to děláš, že jsi tak krásně vychrtlá?" Proč je výraz naznačující, že máte podváhu, vnímán pozitivně?

Dobře, to je možná jen slovíčkaření, i když to asi leccos naznačuje o současném vnímání ženské váhy společností. A upřímně řečeno hlavně její ženskou částí. Ale co ty ustavičné výzvy, abyste, dámy, vypadaly o něco mladší? Nemělo by cílem být vypadat prostě dobře? Nebo, když už se podřídíme "kultu mládí", vypadat mladě? Proč je důležité vypadat zrovna mladší, než jste?

Muže, pokud chcete vypadat dobře kvůli nim, přeci zajímá, jak vypadáte, ne, do jaké míry váš vzhled odpovídá vašemu věku, ne? Když budete vypadat jak rozšlapaná krabice od bot, tak vám vážně nepomůže, že by vám všichni hádali 40, zatímco vám už je 50…

Nebudu vás tu přesvědčovat o tom, že na vzhled máte kašlat, že když potkáte toho pravého, tak vás bude milovat kvůli tomu, jaká jste uvnitř a ne kvůli tomu, jak vypadáte. Protože je sice pravda, že vás bude milovat a stráví s vámi život kvůli tomu, jaký jste člověk, ale chuť poznat vás, aby měl vůbec možnost se zamilovat, tu dostane, když ho nějak zaujmete. A ten první dojem prostě z velké části tvoří to, jak se mu líbíte fyzicky. A je to prostě tak.

Píšu ale záměrně "jak se mu líbíte", ne "jak vypadáte", protože atraktivita je ohromně subjektivní. Jasně, asi se většina z nás shodne na tom, že Megan Fox je krásná, zatímco Jocelyn Wildenstein (to je ta dáma, které se podstupování plastických operací "lehce vymklo z rukou") vypadá strašidelně. Jenže drtivá většina z nás na téhle škále osciluje někde kolem středu, v "poli subjektivity". A někde pobíhá blíže neurčené množství mužů, kterým budete připadat krásná. A jejich množinu lze rozšiřovat. Mnoha způsoby.

Můžete pečovat o svou pleť a vlasy, chodit hezky upravená a usmívat se. A jo jasně, když máte nadváhu, určitě pomůžete nejen svému vzhledu a sebevědomí, ale i svému zdraví, když se jí zbavíte. Každopádně ale hubená nerovná se krásná.

Zakončila bych tenhle text nějakým moudrem ve stylu, když se budete líbit sama sobě a budete vyzařovat sebevědomí, začnete připadat přitažlivá i dalším lidem, ale to už bych lezla do zelí moudrým časopisům pro ženy. A to nechci. I když je to pravda.