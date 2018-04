Blog na víkend: Na bělení zubů do sklepa? Nikdy!

Slevové kupony kupuji s obrovským nadšením a patřičným uspokojením jako každá správná žena, ale využít je už mi dělá problémy. Ostatně stejně jako oblečení a boty, které jsem v nákupní horečce koupila a dosud leží v šatně bez využití. Možná by nebylo od věci založit, podobně jako u oblečení, takový second hand nevyužitých voucherů ze slevových serverů.

Ta má truhla již nyní obsahuje několik nevyužitých a stále platných kousků, které by mi mohly slušně vydělat:

* 2 permanentky do wellness centra za tři tisíce korun (krát 2) s neuvěřitelným množstvím aktivit jako je deset vstupů do posilky, bazénu, sauny, solária a posilovny.

* 5 neomezených vstupů do dalšího fitness centra, které mám prosím asi 100 metrů od bydliště a můžu tudíž skákat na aerobiku od rána do večera, nebo se snažit posílit ducha na jiných kondičních lekcích.

* thai, bali a ayurveda masáže, kosmetika atd.

No, nakoupených aktivit, že bych mohla všechny tyhle centra denně otvírat i zavírat, a to všechno za pár babek!

Ale tak jak umím vášnivě nakupovat, umím taky bláznivě riskovat. Jedním takovým kouskem bylo bělení zubů, které mi z jednoho serveru doporučila kamarádka. Nákup opět 2 voucherů, abych si ten zářivý úsměv pojistila, následně trestním oznámením okořenila.

Kamarádka byla aktivní a více natěšená než já, a proto se objednala druhý den po nákupu. Šla tudíž na řadu o den dřív a díky bohu, protože hned poté, co ji propustili, volala celá uplakaná, že ji jakási žena na Žižkově zatáhla do sklepa, posadila na staré zašlé kadeřnické křeslo a holýma rukama její chrup "ošetřila"! A protože je to holka šetřivá a hlavně statečná, celou tou procedurou se zaťatými zuby (již natřené jakousi bělící pastou) přetrpěla.

A aby toho utrpení nebylo málo, pozorovala onu již zmíněnou paní bez rukavic, jak aplikuje jiné nachytané zákaznici botox pomocí injekční stříkačky! No, kousek hodný trestního oznámení, to vám povídám. Ufff, řešily jsme to po telefonu celou noc, ostatně jako všechno, co nás v životě potká. A protože obě pracujeme ve zdravotnictví, rozhodly jsme se s tím něco dělat, abychom zamezily případné tragédii.

Pokud se na nějaký takový zákrok chystáte, domnívám se, že byste ho měli podstoupit jedině ve zdravotním středisku v oddělení stomatologie (bělení zubů) a nebo plastického chirurga (botox)!!! Běžnému bělení předchází zubní hygiena prováděna diplomovanou sestrou, která zuby připraví, a tak vydrží celý jeden rok.

Ještě tu noc jsem nelenila a jako žena znalá svých práv, ale také obklopena skvělými přáteli, absolventy pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy, jsem zcela sebevědomě šla do boje. Během několika minut jsem sepsala mail na reklamační oddělení serveru se slevami, aby se někomu, proboha, něco nestalo. Naštěstí, hlavně pro zadavatele slevy, protože jako střelec jsem skutečně zaryté nekompromisní zvíře, se toho slevový server ujal hned ráno a na policii s trestním oznámením běžel firemní právník.

Peníze investované do voucherů mi vrátily do dvou pracovních dnů, a proto bych vám na konci příběhu zanechala dvě rady: nebojte se a ozvěte se! Slevové servery mají povinnost se o takové případy postarat. A podle jejich podmínek dokonce umí do 14 dnů od zakoupení slevy ihned peníze za vouchery vrátit (později již probíhá reklamace a cenu vrací zadavatel). A za druhé, nenechte se ovlivnit neúspěchem, já osobně nakupuji směle dál :)