Bleskový rozhovor se slavnou Sophií Loren

V kalendáři vypadáte úžasně. Jak se dokážete udržet v takové formě?

Ve skutečnosti jsem jenom fotogenická, vždyť to vidíte. Ale máte i dokonalé tělo. Taky to nechápu, zřejmě zázrak?

Co vás napadlo, když vám poprvé zavolali z Pirelli?

Šlo mi hlavou tisíc otázek. Bála jsem se. A pak jsem si řekla, hele, Sophie, je ti 71 let. Kolik nabídek na nafocení erotického kalendáře asi tak ještě dostaneš? A tak jsem do toho šla a vážně jsem si to užila. Když se dneska dívám na

výsledek, taky jsem trochu v šoku. Jo, ta paní v kalendáři vypadá fakt skvěle, v tom s vámi musím souhlasit.

Co tomu říkali vaši synové?

Proboha, hlavně jim o tom neříkejte, vždyť jsou to ještě děti! Nebylo jim ani padesát... Dostanou kalendář jako dárek k Vánocům, musí to být překvapení!

Držíte nějakou speciální dietu?

Víte, já pocházím z Neapole a to je docela problém. My Neapolští nemůžeme držet žádné diety, jelikož máme pořád hlad, takže sníme všechno, na co přijdeme. Štíhlost je genetická dispozice. Mám to po mámě.

Samozřejmě, že vás nepodezíráme z plastických operací, ale jaký je váš názor na ně?

Ale mě přece všichni pořád podezírají z plastických operací a vy určitě taky. Dokonce si říkám, zda se to ode mě svým způsobem neočekává. Dobře, slibuju vám, že se tím začnu zabývat. Pochopitelně až budu starší.