Bleskové cukroví v podobě kuliček a čokoládových meruněk

TIP Nechcete-li přidávat do marcipánu alkohol, nahraďte ho citronovou šťávou. Hotový marcipán je k dostání v supermarketech nebo i v cukrárnách, balení 250 g přibližně za 40 Kč. Do meruňky vtlačte před namáčením do čokolády oloupanou mandli.