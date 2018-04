Bizár roku? Vánoční stromek a další bláznivé experimenty s obočím

Tvar i barva obočí podstatně ovlivňují celkový vzhled obličeje. To je stará známá pravda, kterou stále častěji prověřují i blogerky na sociálních sítích. Kreativní děvčata a ženy dokážou s touto částí obličeje hotová kouzla, která by obyčejné smrtelnice v životě nenapadlo zkoušet.

Naposledy se do hrátek se svým vzhledem pustila dívka, která si říká Taylor R. Tato půvabná Kanaďanka se nechala unést slavnostní atmosférou adventu natolik, že si ze svého obočí vytvořila miniaturní vánoční stromek. Návod s podtitulem „Šiřte vánoční náladu skrze váš obličej“ si pak umístila na Instagram a YouTube.

Taylor R začala tím, že si nejprve bezbarvou řasenku učesala chloupky do stran, aby uprostřed zůstala pěšinka. Vznikly tak jakési chomáčky, které dívka doupravila prstem a přetřela voskem, aby obočí drželo tvar. Pak přišlo na řadu to nejtěžší. Pinzetou opatrně nanést drobné kamínky, které symbolizují vánoční ozdoby. Jakmile bylo hotovo, stačilo umístit na vnitřní konce obočí hvězdičku a výsledný look by hotov.

Okamžitě, jak se video objevilo na sociálních sítích, začali Taylor R kopírovat i další blogerky a blogeři. Vánoční stromek na obočí se tak zařadil mezi další neuvěřitelné kousky, které se letos objevily na sítích.

Asi největší pozornosti se dostalo rozcuchu, který připomínal ptačí pírko.

Následovala vlna, jenž měla různou délku i barvu, vždy ale dotvářela oční linku a vyčarovala ostře pronikavý pohled.

Pozadu nezůstal ani duhový trend, které se vedle vlasů přenesl i do líčení. Svítivě barevné obočí by některým blogerkám mohl závidět kdejaký pohádkový poník.

Vyholené proužky či jiné kousky obočí už dnes nikoho ze židle nezvednou. Navzdory tomu se některé blogerky za pomoci žiletky nebály vrátit zpět v čase. Výsledek? No, posuďte sami.

A to zdaleka není vše...Na sítích můžete narazit i na obočí ve tvaru koruny, loga nebo zapletené do copu. A určitě by se daly najít další a další ujeté motivy. To ale raději přenecháme pouze fajnšmekrům. My v redakci raději zůstane u nudné klasiky.