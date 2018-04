Bláznivá přítelkyně mi porodila dítě

Napište nám také svůj příběh pište na adresu ona@idnes.cz

Už tehdá toho na mě bylo tak nějak dost. Jelikož jsem holku moc miloval, zůstal jsem s ní a věřil jí! Po třech měsících začalo přítelkyni pozvolna narůstat břicho.

Ptal jsem se co se děje nejméně tisíckrát a vždy odpověděla: niiic tloustnu! Začnu brát jinou antikoncepci a začnu chodit cvičit! Vždyť se musím vejít do šatů na maturák!

Do toho se před dvěma měsíci objevil nějaký zánět-snad močových cest, to nevím. Přítelkyně mě ujišťovala, že ke gynekologovi chodí pravidelně...a že jí nasadil prášky a bude to dobré. Samozřejmě se tak nestalo. Ba naopak bylo to horší.Přítelkyni jsem věřil úplně každé slovo, protože KDYŽ NĚKOHO MILUJETE, TAK VĚŘÍTE.

A však ve mně bylo něco, co chtělo znát pravdu. Když jsem jí požádal, aby si teda došla koupit těhotenský test, tak mi vše odkývala a souhlasila. Přitom se smála a divila se, co blázním. Klidně ale, že si ho udělá před mýma očima. Týden uplynul jako voda, ale přítelkyně se neozvala. Když jsem jí našel, tvrdila, že prý chtěla být sama.Nakonec jsme si udělali pěkný večer při svíčkách a pomilovali se.

Druhý den na to jsem jí opět nemohl sehnat. Počkal jsem na ni u jejích rodičů a přiměl, aby si konečně došla k doktorovi! Druhý den ráno jsem ji měl vyzvednout a jít s ní, ale už v osm najednou zazvonil telefon. Byla to maminka mého děvčete MAMINKA, KTERÁ NEPOZNALA, ŽE JEJÍ DCERA JE V 9 MĚSÍCI.

PORODILA MI KLUKA JMÉNEM JAKUB 3,40KG, KTERÉHO JEŠTĚ PŘENÁŠELA. DÍTĚ JAKOU DOBU ŽILO VE ZKAŽENÉ PLODOVÉ VODĚ! U doktora nebyla přítelkyně od ledna. Žádný zánět neléčila, cvičit nechodila, kouřila, pila alkohol. Mně i ostatním tvrdila, že celou tu dobu, celých 9 měsíců o těhotenství nevěděla. Dítě teď možná zemře, možná bude nemocné.

A co já mohl dělat?Já jen věřil duševně nemocnému člověku, kterého jsem moc miloval. Je mi 20 let a nejem vědma.