Lively: Los Angeles je jáma lvová, nechci, aby tam dcera vyrůstala

Slavní rodiče by si přáli, aby jejich děti měly normální dětství. Brzy totiž přijde na svět i jejich druhý potomek.

„Já a můj manžel jsme si vybrali povolání, u kterého musíme počítat s tím, že náš soukromý život bude tak trochu veřejný. Naše dítě ale nemělo tu možnost. Nemůže si vybrat si, jestli jeho život bude veřejný, nebo nebude,“ sdělila Blake v rozhovoru.



Proto ho budou chránit do té doby, než si samo řekne, že by chtělo svůj život sdílet s veřejností.

„A aby dcera měla co nejnormálnější dětství, jako jsme měli my, rozhodli jsme se, že se do Los Angeles nepřestěhujeme. Nemůžeme ji jen tak předhodit jámě lvové,“ pokračovala herečka, která v současné době s manželem a dcerou žije v New Yorku, kde mají prý větší soukromí.



Dlouhou dobu veřejnosti neprozradili ani narození dcery a následně její jméno. A stejně tomu tak prý bude i u narození druhého dítěte. A pokud to bude potřeba, klidně se vzdá práce a bude se věnovat jen dětem. „Vždycky se naplno ponořím do natáčení nového filmu. Práce je pro mě velmi důležitá. Velmi důležitá je ale pro mě i moje rodina. Ta bude vždy na prvním místě,“ svěřila se Lively v jednom z rozhovorů.

Ryan Reynolds si Blake Lively vzal v září 2012. Bylo to téměř dva roky poté, co se rozešel s první manželkou Scarlett Johanssonovou. Jedním z důvodů rozchodu prý bylo to, že Scarlett odmítala mít děti. Paradoxně měla pak dítě dřív než Reynolds. Dceru Rose Dorothy porodila už loni v září. Otcem je bývalý francouzský novinář Romain Dauriac, kterého si vzala necelý měsíc po porodu.