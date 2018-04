Blac Chyna: Po porodu sním placentu. Dělá to většina slavných celebrit

V minulosti Chyna porodila syna Kinga Caira (3), letos v listopadu na svět přijde její druhé dítě - dcera. Po porodu hodlá svou placentu zmrazit a úplně vysušit a poté přeměnit na prášek, aby se z něj pak daly vyrobit speciální kapsle, které sní.

„Mají zabránit tomu, aby žena trpěla poporodními depresemi. Je to skvělá věc. Je to přírodní a opravdu to funguje. Chci se po porodu cítit dobře, abych se mohla věnovat rodině,“ sdělila.

Kim Kardashianová si placentu také nemohla vynachválit. „Bylo mi díky tomu po porodu tak dobře. Mám s tím ty nejlepší zkušenosti. Některé ženy si tu placentu usmaží jako steak, ale to jsem neudělala. Nechala jsem si z ní udělat pilulky. Doporučila bych to každé ženě po porodu,“ svěřila se Kardashianová po narození syna Sainta.

„Konzumace placenty je dobrá pro matku i miminko, protože matka ho kojí. Placentu jedí i zvířata. Moc dobře vědí, že je to zázračná věc. I psi a kočky po narození mláďat placentu snědí,“ myslí si Chyna.

Tento poněkud bizarní krok Chyna chvíli rozvažovala, ale pak si uvědomila, kolik slavných osobností to udělalo před ní a usoudila, že to bude přeci jen dobrý nápad. „Nebudu rozhodně první ani poslední. Je to zdravé, všechny slavné celebrity to dělají,“ dodala.