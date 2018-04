Sexy prádlo jako zbraň hromadného svádění má bombardovat Severní Koreu

Proč zrovna Severní Korea? Za všechno může webová aplikace, kterou pro své fanoušky firma Björn Borg připravila. Úkol je jednoduchý: označit na mapě jedno místo na Zemi, kterému nejvíc chybí láska a sexuální uspokojení. Vítězné místo pak získá odměnu (a motivaci) v podobě "milostné bomby", kterou na něj firma svrhne.

Vcelku vyrovnané výsledky narušil až nečekaný nápor fanoušků z Jižní Koreje. Těm se doslova přes noc podařilo zařídit téměř jisté vítězství svým sousedům z KLDR, konkrétně z hlavního města Pchjongjang, kde sídlí i vůdce země Kim Čong-un. Město dostalo od Jihokorejců více než 25 tisíc unikátních kliků a zatím to nevypadá, že by ho někdo dokázal trumfnout.

"Do konce kampaně zbývá šestnáct dní a zatím nevíme, jestli město skutečně vyhraje," řekl marketingový manažer značky Jonas Lindberg Nyvang zpravodajskému serveru The Local. Vzhledem k tomu, že na druhém místě je univerzita s pouhou tisícovkou hlasů a kliky pro Pchjongjang stále přibývají to vypadá na jasné vítězství KLDR.

Představa, že země do svého vzdušného prostoru pustí evropské letadlo, ještě navíc s bombou, je ovšem poněkud absurdní. "Upřímně řečeno netušíme, jak se nám podaří shodit naše prádlo na Severní Koreu, ale už jsme začali pracovat na řešení," uvedla optimisticky globální marketingová ředitelka firmy Björn Borg Lina Söderqvistová. "Pokud Pchjonjang opravdu zvítězí, uděláme všechno pro to, abychom jim poslali trochu lásky a svůdnosti."

Jonas Lindberg Nyvang dodává, že iniciativa z Jižní Koreje nebyla naplánovaná. "Naše značka tam dokonce ani nemá zastoupení. Vypadá to, že místní lidé mají opravdu vážný zájem na tom, abychom jejich sousedy zasypali láskou," prohlásil se smíchem. Dodal také, že zatímco druhé místo zatím drží Göteborgská univerzita, na třetím je sídlo švédské Levicové strany.