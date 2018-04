Bizarní diety v historii: tasemnice, nikotin, mýdlo...

PŘESTĚHUJTE SE

Thomas Short publikoval v roce 1727 studii, kterou nazval "Důvody a příznaky obezity". Vypozoroval, že tlustí lidé nejčastěji žijí v oblastech bohatých na vodní toky a především pak bažiny. Jeho rada zní jednoduše: přestěhujte se do sušších oblastí.

JEZTE TASEMNICE

Ještě v 60. letech se v americkém tisku objevovaly inzeráty propagující tasemnice v podobě pilulek Dr. Kwaka.

NIKOTINOVÁ DIETA

Ve dvacátých letech minulého století bylo možno narazit na řadu inzerátů tabákových společností, které vyzdvihovaly pozitivní účinky kouření na lidské zdraví. "Zapal si Lucky a přejde tě chuť na sladké, po kterém tloustneš," přesvědčovala například reklama na Lucky Strike.

MÝDLEM PROTI TUKU

Ve třicátých letech 20. století se na trhu objevovala zázračná mýdla, která měla pomoci hubnout. Doslova se vymydlit do štíhlosti. K sehnání byly značky jako "Fatoff" nebo "Fat-O-NO".

SPOLKNĚTE RYBKU

Koncem třicátých let Ameriku zachvátila dietní mánie, která spočívala v tom, že ke štíhlejší linii pomůže polknout zlatou rybku. Došlo to dokonce tak daleko, že v roce 1939 New York Times publikují varovný článek s doporučením lékařů, že polykat rybky je i vzhledem k počtu parazitů v nich zdraví ohrožující hazard.