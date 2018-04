Bizarní dieta: čtvereček plastu našitý na jazyk

Proceduru vymyslel plastický chirurg z Beverly Hills Nikolas Chugay, kde ji už podstoupilo kolem šedesáti žen. Za měsíc podle něj zhubly až 30 liber, tedy více než 13 kilogramů.

Čtvereček z plastu se na jazyk upevní několika stehy a do měsíce se musí zase odstranit, aby nezačal zarůstat do kůže jazyka. Většinu z nás by asi odradily vedlejší efekty operace, jako bolestivý otok jazyka a problémy s artikulací nebo dokonce poruchy spánku. Hrozí také riziko infekce. A samozřejmé je to, že taková dieta nemá dlouhodobý účinek, pokud po odstranění čtverečku začne pacient žít stejným životním stylem jako předtím.

To ale nevadí Venezuelance Yomaiře Jaspe: "Nemám vůli na to, abych držela dietu, takže toto je pro mne jediná možnost," řekla časopisu Time. Od uvedení procedury ve Venezuele ji podstupují stovky žen, které jsou kvůli štíhlé figuře schopny i takto fyzicky trpět.

Venezuela dlouhodobě vede žebříček plastických operací, běžná Venezuelanka utratí ročně dvacet procent svého příjmu za kosmetiku, make-up a služby spojené se vzhledem. V jihoamerické líhni královen krásy se kvůli velkému důrazu na vzhled těší popularitě i jiné extrémní a nebezpečné diety, jako užívání injekcí inzulinu nebo pití sirupu vyvolávajícího zvracení.