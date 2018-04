Bio se nerovná zdravá strava. Samo o sobě nestačí

Máme šanci „na to mít“?

Bio potraviny jsou dražší než běžné výrobky, protože při ekologickém způsobu pěstování rostlin a chovu zvířat jsou výnosy nižší než při průmyslovém způsobu výroby.

Trocha zákonů a vyhlášek

Bio potraviny a bio produkty jsou výsledkem ekologicky kontrolovaného zemědělství. Kdo chce své výrobky označovat logem bio, musí získat certifikát nevládní organizace KEZ, která pravidelně vysílá své inspektory na eko farmy. Zvířata musí být chována přirozeným způsobem, vhodně krmena bez použití léčivých a růstových přípravků u zdravých zvířat, nesmí být trvale ustájena v uzavřených prostorech, zakázány jsou klecové chovy. Plodiny a rostliny jsou pěstovány bez použití ekologicky závadných hnojiv. Při zpracování se kromě jiného nesmějí používat geneticky modifikované organismy. V loňském roce bylo společností KEZ kontrolováno 768 ekologických zemědělců a 135 výrobců biopotravin. Bio potraviny neboli ekologické potraviny se vyrábějí z ekologických surovin (bio produktů) a dalších látek povolených pro ekologické zemědělství. Při jejich výrobě smí být použit pouze minimální podíl surovin pocházejících z konvenčního zemědělství (maximálně 5 %). Nesmí se používat syntetických chemických látek.

Martina, která je ve svých dvaatřiceti na mateřské s druhým synem, má na to jasný názor: „Když to jen trochu jde, bio potraviny koupím. Nemůžeme si sice dovolit jezdit někam na ekofarmu pro maso a vajíčka, ale zvykli jsme si na bio mléko a tvaroh. Peněz navíc nelituji, protože si myslím, že to dělám pro zdraví svých dětí.“

Trochu jinak je na tom Eva, která má roční batole: „Některé bio výrobky vypadají tak nevábně, hlavně ovoce a zelenina, že nevím, proč bych za ně měla utrácet víc peněz, když mnohem hezčí jablka, pomeranče nebo banány jsou podstatně levnější.“

Zařazení bio potravin do výživy batolat (a rodiny vůbec) však přináší výhody. Nezatěžujeme organismus dítěte cizorodými látkami, které mohou mít nepříznivý vliv na naše zdraví. Mohou to být například antibiotika, herbicidy, pesticidy, těžké kovy a jiné nežádoucí látky, jimiž je životní prostředí opakovaně zatěžováno.

Co na to odborníci

Docent MUDr. Jaromír Astl, CSc. z kliniky ORL 1. LF a Fakultní nemocnice v pražském Motole k tomu říká: "Situace ve výživě české společnosti je vážná, nikoliv však zoufalá. Každý musí dát šanci sám sobě. Ignorance faktů o vlastních chybách v životním stylu může být spojena s rizikem. Každý je odpovědný sám za sebe a svou rodinu. Funkční přírodní doplňky stravy vyráběné ekologicky jsou rozumnou možností a alternativou syntetické a průmyslové fortifikované produkce. Zodpovědností státu jsou pak příslušné zákony a vyhlášky pro výrobce potravin. V České republice je 75 % úmrtí zapříčiněno srdečně cévními nemocemi a nádory, které mají přímou souvislost s výživou a životním stylem. Stoupá zátěž volnými radikály, oxidačním stresem a dalšími „produkty“ civilizace. Proto je vyvážený životní styl rozumným programem pro každého z nás."

Muži bio styl nechápou

"Co je to tady zase za plevel!" hartusí Milan po příchodu z práce, když se nedočkavě pustí do první inspekce ledničky. Místo pořádného buřta či kusu masa nachází pórek, brokolici a sójový jogurt. Ale pozor – nepleťte si bio výživu s vegetariánstvím. I maso může být bio potravina, a to dokonce velice chutná. Zkuste se podívat například na www.biohovezi.cz nebo na www.biospotrebitel.cz. Dozvíte se, že si již můžete koupit bio maso nejen hovězí, ale i drůbeží, králičí nebo jehněčí. Všechny tyto druhy masa doporučují odborníci i pro výživu batolat. Jistě zachutná i partnerovi, zejména pokud se nedozví, kolik stálo, a nebudeme mu neustále u večeře omílat, že je to bio maso. Mohl by propadnout panice, že je vyrobeno z otrub nebo pilin.

Bio nerovná se zdravá strava



„Zdravá výživa je nesmysl. Já jím, na co mám chuť, mám pestrou stravu,“ argumentuje moje matka vždy, když se ji snažím přesvědčit, aby si občas dala jogurt a přikousla párkrát za den ovoce nebo zeleninu. Nabízet jí bio potraviny bych si snad ani netroufla. Nejradši totiž nakupuje na trhu, kde mají ovoce a zeleninu levnější a pěkně velké a lákající k zakousnutí se (o obsahu pesticidů nechce slyšet).

Kamarádka Katka zase v domnění, že "co je bio, nemůže uškodit", klidně dál holduje párečkům, salámům, bílému pečivu jako dřív, jen si vybírá ty se zeleným logem. Také se hluboce mýlí, ale těžko jí to vymluvíte. Útočná reklama obchodního centra, kam chodí každý týden nakupovat, ji přesvědčila, že s bio potravinami se jí nemůže nic stát.

Bohužel báječný marketingový slogan zapomněl na tisíckrát opakovanou poučku odborníků na výživu – zdravá strava musí být nejen bio, ale hlavně vyvážená.

"Vyvážený životní styl znamená rovnováhu mezi fyzickým a duševním, aktivním a pasivním, přírodním a umělým, vhodný poměr živin," říká k tomu docent Jaromír Astl. "Obecná doporučení nemohou vždy postihnout konkrétní stav u individuálního člověka. Je nutné stanovit potřeby a charakter změny v životním stylu ve prospěch jedince a rodiny podle věku, pohlaví, zátěže v práci. Jiná bude potřeba sportovce, kojící matky, rekonvalescenta nebo nemocného."

Není to nebezpečné?

Alternativní způsoby výživy, s nimiž jsou někteří dospělí spokojeni, nemusí být zcela vhodné pro děti. Zejména u extrémních výživových stylů, jako je vegetariánství (z jídelníčku je vyloučeno maso), či dokonce veganství (nekonzumují se vůbec žádné živočišné produkty), existuje riziko nedostatečné výživy u dětí, které potřebují bílkoviny pro vývoj a růst. Ještě opatrnější musíme být v případě makrobiotické stravy (jedí se pouze celá zrna a luštěniny), nebo dokonce u frutariánství (strava se skládá pouze z ovoce či zeleniny, které samy spadly ze stromu či stonku – například jablko ano, brambory nikoliv, protože se musejí ze země vykopat). Zde již vzniká reálné nebezpečí narušení vývoje dítěte. Bio styl není v tomto smyslu extrémním výživovým směrem.

Pravda ale je, že posedlostí "nějakou" stravou, o níž si neomylně myslíme, že je zdravá, můžeme svým blízkým jídlo pěkně znechutit.