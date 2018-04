Bio nejen k jídlu: zkuste třeba i kosmetiku

Co ale tohle označení v kosmetice znamená? "Výrobci přírodní kosmetiky hlásají, že jejich přípravky obsahují přírodní ingredience," říká Dita Desauer, manažerka značky L'Occitane. Přírodní a biokosmetika ale není jedno a to samé. "Přírodní kosmetika podléhá normám a podmínkám schvalovaným v jednotlivých státech nebo pro celou Evropskou unii. Do jaké míry ale výrobky obsahují přírodní výtažky, záleží na přístupu jednotlivých firem a jejich filozofii."



Velký rozdíl je například v tom, jestli jsou ve vaší kosmetice minerální nebo přírodní oleje. Ty minerální nemůže pleť vstřebat a vytvářejí tak na jejím povrchu neprodyšnou vrstvu. Zatímco rostlinné oleje ze semen nebo ovoce jsou s pletí v rovnováze, snadno se vstřebávají, a jak upozorňuje paní Desauer, mají vysoký obsah mastných kyselin, takže se na pleti chovají jako aktivní látky, a ne jen jako těžká mastnota. I z toho důvodu je obecně biokosmetika vhodnější pro citlivou pleť dětí i dospělých. Výjimkou jsou ti, kteří mají alergii na některou složku výrobku.

"Organické nebo chcete-li biovýrobky musí splňovat velmi přísné normy. Jejich výroba je proto hodně složitá. Vinou striktních předpisů se někdy může stát, že účinný výrobek není téměř možné vyrobit v požadované kvalitě, protože neexistuje dostatek potřebné organické ingredience. Proto při vývoji nových přípravků musíme brát v úvahu dostupnost zdrojů organického zemědělství, možnost zachování kosmetických a smyslových kvalit a hlavně dosažení účinné receptury," zdůrazňuje Dita Desauer.

Přísná pravidla

Fakt je, že s rostoucí nabídkou různých kosmetických přípravků označovaných za přírodní je složité orientovat se ve výběru skutečně kvalitního výrobku. Abyste měli lepší přehled při nákupu biokosmetiky ve specializovaných prodejnách, lékárnách či drogeriích, představila letos v září česká inspekční organizace Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) certifikát kosmetiky, která je vyráběna z přírodních a ekologických surovin. Vycházela přitom z mezinárodně uznávané certifikace Ecocert.

Kvalita ze zahraničí

Co se biokosmetiky týče, najdete v našich obchodech i několik zajímavých zahraničních značek. Napřípklad Lavera, Weleda, Gérnetic, Alverde, Tautrophen, Dr. Hauschka a v listopadu přijde do lékáren nová značka SanoFlore. Všechny tyto výrobky jsou označeny známkami, podle kterých poznáte, že se jedná o kvalitní přírodní kosmetiku nebo biokosmetiku. Německé přípravky jsou označeny známkou BDIH. Francouzská certifikační společnost EcoCert pro organické kosmetické výrobky uděluje certifikáty EcoCert ECO a přísnější EcoCert BIO. Procentuální podíl složek z ekologického zemědělství je uváděn na obalu.

Kde roste krása?

Proč byste nemohli pěstovat suroviny na biokosmetiku na své zahradě?

Biozahrady jsou totiž zakládány pod přísným dozorem ekologického hospodářství. K pěstování rostlin se na nich nepoužívají chemické přípravky, umělá hnojiva a stimulátory. V Ostré u Lysé nad Labem si takovou zahradu můžete prohlédnout. Pěstují se tam rostliny pro českou přírodní kosmetiku Botanicus. Na okrasných a produkčních zahradách najdete měsíček lékařský, růže, levanduli a rostliny z celého světa. Také z bylinkových a květných zahrad Tautropfenu pochází kvalitní, u nás přes internet dostupná kosmetika téže značky.

Bio mýty

Mýtus:

Biokosmetika je agresivní a nevhodná pro alergiky.

Pravda: Pokud jste alergičtí na některou její přírodní složku, pak ano. Ale celkově je naopak šetrnější a jemnější.

Mýtus: Biokosmetika málo voní a krémy nemají tak hladkou strukturu.

Pravda: Ano, to souhlasí. Vůně jsou v biokosmetice vázané přírodně, a proto nevydrží tak dlouho jako ty chemické. To i hrubší struktura některých krémů je nevýhoda jinak zdravější péče.

Anketa

SETKALA JSTE SE UŽ S BIOKOSMETIKOU?

Zdena Žádníková-Volencová, herečka

Před sedmi lety jsem našla na internetu kosmetiku české značky Nobilis Tilia. Používám dodnes jejich hydrofilní odličovače, jojobové a růžové olejíčky.

Znám ještě výrobky značky Salus a chodím pro ně do malé drogerie u nás v Mníšku pod Brdy a na Dobříš.

Vendulka Hášová, na mateřské dovolené

Už před pár lety jsem objevila přípravky značek Dr. Hauschka a Weleda, které střídavě používám dodnes. Teď, když se starám o dvouletou dcerku, ráda natírám její jemnou pokožku měsíčkovým olejíčkem a nedám dopustit na krém na opruzeniny značky Weleda. Naštěstí je koupím u nás na Smíchově.

Dita Desauer, manažerka

S biovýrobky jsem se setkala při své práci před rokem, kdy naše firma L'Occitane začala nabízet své první organické výrobky. Rozhodně vyhledávám a používám přírodní kosmetické přípravky, které vyhovují mé pleti.

Pokud je dostupný biovýrobek, rozhodnu se pro něj.

Která je ta pravá biokosmetika

Biokosmetika využívá převážně vysoce kvalitní rostlinné výtažky se známým místem původu. Většinou pocházejí z ekologického zemědělství nebo vybraných území v přírodě. Sběr rostlin musí být šetrný s důrazem na ochranu životního prostředí

Výrobky a ani výchozí suroviny nesmějí obsahovat suroviny ze zvířat a nesmějí na nich být ani testovány. Jedinou povolenou výjimkou je používání včelích produktů a lanolinu.

Nesmějí obsahovat parafín, vazelínu ani jiné další ropné produkty nebo látky na bázi silikonu.

Neobsahují žádné syntetické, vonné, konzervační a barvicí látky a nesmějí se používat geneticky upravované suroviny.

Vyloučeno je používání chemických UV filtrů, elektronových nosičů a ethoxylovaných surovin.

Samozřejmě se předpokládá ekologická likvidace odpadu, ekologická únosnost výroby a obalových materiálů.

Biokosmetiku uchovávejte při pokojové nebo nižší teplotě, nenechávejte ji otevřenou či vystavenou slunečnímu záření a spotřebujte ji do data vyznačeného na obalu.