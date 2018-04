Krásná bez chemie. Přírodní a bio kosmetika pleti prospívá

Když automechanikovi vyteče olej na podlahu dílny, vezme čistidlo obsahující sodium lauryl sulfát (SLS), které umí zatočit s mastnotou. Stejnou látkou si vy dnes večer umyjete vlasy, tělo, vyčistíte zuby, protože SLS dodává gelům, mýdlům, šamponům a zubním pastám na pěnivosti. A namazali byste si na sebe dobrovolně ropu? Ne? Věřte, že to děláte každý den. Pěstící i dekorativní kosmetika obsahuje parafín, minerální oleje, vazelínu či propylene glycol, což jsou všechno deriváty ropy.

Zatímco při nakupování luštíme složení, hlídáme éčka, polykáme tablety s hlívou ústřičnou, abychom posílili imunitu, v koupelnách se zkrášlujeme chemickými koktejly. Podle průzkumu firmy Bionsen na sebe průměrná žena denně nanese přes 500 různých syntetických chemikálií.

Dejte vale silikonům i ropě

Nejvíc na paškálu jsou například parabeny, konzervanty, které brání rozmnožování mikrobů a díky nim přípravek vydrží třeba tři roky. Jenže parabeny byly nalezeny v tkáních žen, které onemocněly rakovinou prsu. "Jejich kancerogenní účinek ale jednoznačně prokázán nebyl," říká dermatoložka Monika Arenbergerová. "Ovšem u citlivých lidí mohou vyvolat podráždění či alergickou reakci. Dalšími diskutovanými látkami, které zdraví neprospívají, jsou formaldehyd, který se v malém množství používá v lacích na nehty, či syntetická barviva v dekorativní kosmetice."

Silikon je jedna z nejnovějších přísad, která se výrobcům zalíbila, protože dokáže vlasy a pleť vyhladit. Šampony a stylingové přípravky se silikony dodají vlasům jemnost, lesk a objem. To zní dobře, ale jen do chvíle, než zjistíte, že syntetický silikon vám obalí vlasy, naruší jejich ohebnost a vlasy se pak lámou. Do vlasů špatně pronikají výživné látky, hůř vám na ně bude chytat barva. "Škodlivý vliv mají silikony na pokožku hlavy, kde ucpávají póry, vlasy se více mastí a vznikají lupy," dodává Monika Arenbergerová.

Silikon v krémech a make-upech vytváří iluzi vyhlazené hebké pokožky. Přilepí se na pleť a s nadsázkou se dá říci, že je to stejné, jako kdybyste si přes obličej natáhli potravinovou fólii. Pleť se dusí, pot, který vyplavuje škodlivé látky, se neodpařuje, ale vrací se do ní zpátky. Když přestanete přípravek používat, vyhlazená tvář zmizí.

Minerální oleje jsou z ropy

Jednou z nejrozšířenějších kosmetických složek jsou minerální oleje, jejichž název mate, protože ve skutečnosti jde o látku vyrobenou z ropy, stejně jako je parafín či vazelína. Do přípravků se přidávají kvůli konzistenci a podobně jako silikony vytvářejí na pleti (v případě dekoračních přípravků na očích, rtech) hladký film. Při dlouhodobém užívání ucpávají póry, u někoho se objeví ekzémy a akné, zpomalují přirozenou regeneraci pleti, takže paradoxně, ač krabička krémů hlásá, že má anti-ageing efekt, napomáháte touto péčí rychlejšímu stárnutí.

Řešením, jak se chemii vyhnout, je bio a přírodní kosmetika. Jenže na rozdíl od potravin legislativa používání označení přírodní kosmetika nekontroluje. Líbivá hesla typu "ze srdce přírody" mohou znamenat, že jde pořád o stejný chemický koktejl doplněný třemi kapkami citronové šťávy.

"Obdobná je situace, kdy výrobce použije výtažek z rostliny pěstované v ekologickém zemědělství a prezentuje to etiketou "bio", přestože ve složení převládají syntetické látky," uvádí Tereza Prošková z Pro-Bio ligy.

Certifikáty napoví

Nejjednodušším vodítkem jsou certifikáty, které zaručují, že suroviny pocházejí z ekologického zemědělství, kontrolovaných sběrů, jejich zpracování podléhá daným pravidlům. V biokosmetice chybí umělé konzervanty, barviva, parfemace, které pleť dráždí a zatěžují. Paradoxně ale proto některým lidem taková kosmetika může vadit – nevoní například jako ta klasická.

Pak je ovšem řada firem, které využívají co nejvíce přírodních složek, stanovily si vlastní pravidla, ale certifikáty nevlastní. V tomto případě vám nezbývá než číst složení (dominovat by měly latinské názvy rostlin nad chemickými). Například značka řecké kosmetiky Korres to dělá dobře, na obalu je vždy výrazně a detailně popsáno, co přípravek ne/obsahuje a z kolika procent je přírodní.

Přírodní líčení

V bio a přírodní kvalitě seženete jak pěstící, tak dekorativní kosmetiku. Připravte se na to, že přece jen je tato kosmetika specifická. Mycí gely a šampony nebudou pěnit tak moc, jak jste zvyklí. Bio krémy bývají hutnější, proto jich stačí menší množství.

Zpočátku může pokožka citlivějších osob reagovat vyrážkou. Nemusí jít přímo o alergii, mnohdy se pleť sžívá s přírodními látkami, očišťuje se a po pár dnech vyrážka zmizí. Nástup účinků přírodní kosmetiky je pozvolný, ale zase déle vydrží. Řasenky jsou jemnější, barvy na vlasy na rostlinné bázi se nanášejí víckrát, vpíjí se postupně.

Pravdou je, že ač přírodní kosmetika v ledasčem obstojí s klasickou, některé účinné látky v péči proti stárnutí nahradit ještě neumí. Ale když do poličky své koupelny propašujete pár přípravků v bio kvalitě, vaše pokožka vám rozhodně poděkuje.

Seznamte se s certifikáty

Protože legislativa je ohledně přírodní kosmetiky benevolentní, řiďte se certifikáty nezávislých organizací, které zaručují, že ve výrobku bude hlídaný podíl přírodních a bio složek.

Vegan - bez živočišných produktů. Takto označená bývá veganská kosmetika, např. značka Lush má přes 80 % výrobků s tímto označením. Soil Association - záruka z Británie. Přírodní kosmetika musí obsahovat minimálně 70 % bio složek. NaTrue - pečeť z Bruselu. Rozlišuje tři úrovně: přírodní kosmetika, přírodní kosmetika s podílem bio surovin, bio kosmetika. Nestováno na zvířatech. Human Cosmetics Standard vám zajišťuje, že žádná zvířátka netrpěla.

ECOCERT - francouzský standard. Uděluje dva typy certifikace, přísnější je s označením Bio Cosmetic. CPK - česká známka kvality. Pyšní se jí Saloos, Nobilis Tilia, Botanicus, Cannaderm, SynCare. CPK bio - česká známka kvality. Pyšní se jí Saloos, Nobilis Tilia, Botanicus, Cannaderm, SynCare. BDIH - nejstarší německá značka. Vlastní ji např. Weleda, Logona, Sante, Primavera, Dr. Hauschka, Lavera.

Na co si dát pozor

Silikony

Jak je poznat? Přípony -cone, -thicone, -thiconol, -siloxane, -silane

Proč se používají? Vyhlazují vlasy a pleť.

Co způsobují? Vlasy se více mastí, padají, hůř na ně chytají barvy, v pleti se ucpávají póry, přirozený proces regenerace se zhoršuje.

Pěnidla

Jak je poznat? Dle zkratky SLS (laurylsulfát sodný) či SLES (laurylethersulfát sodný)

Proč se používají? Šampony, sprchové gely či zubní pasty po nich lépe pění.

Co způsobují? Vysušují a dráždí pokožku, objevují se alergie.

Parabeny

Jak je poznat? Nejužívanější jsou methylparaben, ethyl-paraben a propylparaben.

Proč se používají? Zajišťují trvanlivost přípravků, zamezují rozmnožování mikrobů.

Co způsobují? Spekuluje se, že mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu v těle, způsobují rakovinu, ale prokázáno to doposud nebylo.

Parafín

Jak ho poznat? Označení paraffin

Proč se používá? Vosk získaný z ropy je tuhý, tudíž se používá například do konturovacích tužek, tekutá verze do krémů kvůli konzistenci.

Co způsobuje? Ulpívá na povrchu pleti, ucpává póry, znečišťuje pokožku.

Minerální olej