Piperová: Ve třiceti po mně nemůžete chtít, abych vypadala na dvacet

„Docela mě štve, jak se od ženy neustále očekává dokonalá a hladká pleť jako dětský zadeček. Všichni si myslí, že se nějak zakonzervujete a budete vypadat pořád stejně. Ale už mi prostě není dvacet a nikdy nebude, tak to po mně nechtějte,“ rozčílila se herečka v rozhovoru pro magazín Stylist.



„To je pořád dokola. Ženy by měly mít toto a tamto a vypadat tak a tak. Ale je to nesmysl. Tady není žádné měřítko, žádná laťka, protože je každý jiný. Já si myslím, že bych měla být úspěšná, vydělávat peníze a nebýt líná. A taky slušná a pokorná. Ale to je tak asi všechno,“ myslí si a zároveň dodává, že tlaku médií a okolí už je v dnešní době příliš.



„Cítím se fakt mizerně. Jak ve svěrači. Je nepřirozené všechno tohle dělat,“ doplnila.

V poslední době se kvůli diktátu krásy bouří stále víc hereček, které odmítají podléhat nesmyslným trendům a nastaveným laťkám.

„Je to frustrující. To bezpochyby. Jakmile jste v oku veřejného zájmu, je jasné, že se ta pozornost na vás upírá a všichni od vás očekávají, že budete nějak vypadat,“ dodala.

Herečka si zahrála například ve snímcích Muž v hlavní roli, Evita, V pasti přízraků nebo v seriálu Doctor Who.