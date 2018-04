Bill Clot: jen za elekřinu zaplatím o Vánocích 2400 dolarů

14:49 , aktualizováno 14:49

Pokud by se vánoční atmosféra měřila na ampéry, stal by se Bill Clot mistrem elektrické magie. "Asi 550 tisíc světel, sto pohyblivých postav, šest tlampačů, 4000 ampérů, když to bliká, 2800 ampérů, když to svítí, a účet za elektřinu ve výši 2400 dolarů," popisuje Clot vánoční výzdobu svého domu na Floridě. Ten každý rok shlédne čtvrt milionu lidí.