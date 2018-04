Bílkoviny mohou zpříjemnit hubnutí

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Odborníci se v praxi často setkávají s tím, že většina lidí při pokusech o zhubnutí začne hlídat obsah tuku v potravinách, v lepším případě respektuje i energetickou hodnotu.

A říká si, že tohle a tohle nesmí. Vždyť přece drží dietu, tak musí dokázat to, že se od mnohých nedietních jídel zcela odstřihne!

Mnohem vhodnější je však přístup přesně opačný: každý, kdo chce dostat svou váhu pod kontrolu, by měl v první řadě uvažovat, co všechno sníst musí, anebo by aspoň jíst měl.

Co je dobré jíst

Typickým příkladem jsou potraviny s vyšším obsahem bílkovin a zároveň nižším obsahem tuku. Tyto potraviny způsobují při snižování váhy pocit sytosti, zajistí, že hladina krevního cukru nebude kolísat, a tak se hubnutí stane doslova příjemným.

Zařadit si do jídelníčku potraviny s vyšším obsahem bílkovin (proteinů) má ještě jednu nezanedbatelnou výhodu: při hubnutí neztrácíte svalovou hmotu, takže výdej energie zůstává na vyšší úrovni i v takzvaném klidovém stavu.

Energie vydaná bez námahy

Organismus navíc ještě musí vydat určitou energii na to, aby z bílkovin získal pro sebe použitelné aminokyseliny. Rovnice příjem energie = výdej energie se stává pro nás výhodnou nerovnicí: více energie vydáváme a hubnutí se může rozeběhnout, aniž bychom pocítili hlad či napětí nebo únavu. Takové stavy jsou přitom typickými průvodními jevy drastických diet.

Vysoký obsah bílkovin a zároveň nižší obsah tuku mají tyto potraviny (v závorce uvádíme množství bílkovin v gramech na 100 g):

tvaroh (18,8)

cottage cheese(13)

jogurt (4,2-5,9)

tofu (15,5)

olomoucké tvarůžky (29,1)

kuřecí prsa (23,3)

krůtí prsa (24,1)

tuňák (22,1)

hovězí libové (20).

Všechny jídelníčky, s nimiž se budete po celou dobu trvání seriálu o hubnutí setkávat, mají obsah bílkovin v rozpětí 70-85 gramů na den, což je při hubnutí optimální množství.