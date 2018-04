Zhubněte za měsíc do plavek. Bílkovinová dieta s jídelníčkem na míru

Další dietní režimy najdete postupně v pondělním magazínu OnaDnes: 13. 4. * DASH dieta: Původně se ordinovala na stabilizaci krevního tlaku, ale ukázalo se, že pacienti úspěšně hubnou. * Cvičte s vahou vlastního těla a svaly vám pak pomůžou spalovat i v klidu. Osobní trenér Václav Rázl prozradí, jak na to. * Další spojenci, se kterými se dát do pohybu. 20. 4. * Středomořská dieta: Všichni o ní mluví, ale ještě ji nikdo do detailu nepopsal. My ano! * Bývalá reprezentantka v cyklistice Kája Polívková přesně ví, jak shodit na kole. * Odborník na fitness Míra Jirčík se vrátil ze světové konference IHRSA s novinkami. 27. 4. * 10 jednoduchých cviků na problémové partie. Doma a bez pomůcek! * Nafotili jsme návod, jak vytvarovat zadek, stehna, břicho, boky, pas, prsa, ruce a záda. Cviky sestavili odborníci z Českého svazu aerobiku a fitness.