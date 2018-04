Bílé zuby: opravdu pomáhají jahody či jablka, škodí káva a kola

Pravda je taková, že zuby bílé jako čerstvě napadaný sníh nemá téměř nikdo. Tedy až na hollywoodské hvězdy či modelky, které do svých úsměvů investují tisíce dolarů.

Bílá barva, jakkoli žádoucí a považovaná za zdravou, není u zubní skloviny normální; stomatologové často říkají, že barva zubů je obvykle ve stejném odstínu jako barva očního bělma. Mimochodem, grafici v módních časopisech mohou potvrdit, že právě tyto dvě "položky" se jako první upravují, pokud má osoba na fotografii vypadat přitažlivě a dokonale.

Mýty o zářivém úsměvu Vybělení zubů mi zničí chrup?

Existují však faktory, které zuby nepřirozeně ztmavují či na nich dělají nevzhledné skvrny. V první řadě škodí kouření a je otázkou, zda se kuřákům vyplatí investovat peníze do drahého bělení, pokud zároveň nehodlají se svým zlozvykem skoncovat; skvrny na jejich sklovině totiž budou kvůli kouření vznikat stále.

Památka na antibiotika

Starší a střední generace mohou mít na zubech ještě památku z časů, kdy se mnoho nevědělo o vedlejších účincích širokospektrých antibiotik, konkrétně tetracyklinu. Lék se ukládá v kostech a zubech, pokud jej pacient užívá v době, kdy ještě nemá úplně vyvinuty zuby; výsledkem jsou žluté a šedavé skvrny, zejména u kořene zubů.

Nyní se již nedoporučuje předepisování tetracyklinů dětem do 12. roku, kdy se zpravidla dotvářejí zuby moudrosti, a ani těhotným ženám. Lék může ovlivnit i zuby ještě nenarozeného dítěte, protože tyto se zakládají už v prvním trimestru.

Tetracyklinové zbarvení je zákeřné, protože nezasahuje pouze sklovinu zubu, nýbrž probarvuje celý zub, často je spojené také s dalšími vadami zubů, jako například s rýhami. Klasické bělení pomůže jen částečně, skvrn se lze nadobro zbavit pomocí nových korunek či fazet. Rozsah škod napáchaných antibiotiky je třeba konzultovat se zubním lékařem, který poradí nejlepší postup.

Vadí nedostatek i přebytek fluoru

Skvrny na zubech u dětí může někdy způsobit přebytek fluoru, v takovém případě se na sklovině objevují skvrny nikoli tmavé, ale naopak bělejší než zbytek skloviny. Při vyšších dávkách fluoru v organismu skvrny žloutnou. V nižších dávkách je látka potřebná, je dokázáno, že děti, které jej přijímají (ať už vnitřně nebo používáním zubních past s jeho obsahem), trpí daleko méně zubním kazem.

Až do začátku 90. let se fluoridové tablety doporučovaly plošně, pak se od jejich užívání ustoupilo a dnes jsou opět doporučovány. Množství fluoru by však mělo být uzpůsobeno zvýšenému přísunu tohoto minerálu z potravin a dalších zdrojů.

Co jíst pro bílé zuby? Syrovou zeleninu

Odstraňuje část povlaku ze zubů, avšak důkladné vyčištění kartáčkem a pastou nenahradí. Žvýkat

Pokud žvýkáte, tvoří se vám více slin, které pak sklovinu omývají. Pozor! Větší množství žvýkaček může vyvolávat zažívací potíže. Jíst citrony

Chrup rozjasní, ale stejně jako po konzumaci ovoce a limonád si hned nečistěte zuby, mohla by se narušit sklovina.

Tablety jsou pouze na lékařský předpis. Poraďte se proto s dětským stomatologem a případně ještě s pediatrem, zda bude stačit dítěti čistit zuby pastou s fluorem, nebo bude lepší přímo dodat fluoridové tablety. Podle studií mají děti užívající tablety 250-300 dní v roce kazivost nižší o 50 až 80 procent.

"Pro čištění zoubků dětí od 12 do 16měsíců je vhodný malý zubní kartáček a zubní pasta pro nejmenší děti se sníženým obsahem fluoridu. Pokud však dítě užívá fluoridové tablety, pasta by neměla fluoridy obsahovat vůbec," uvádí stomatolog Jiří Pekárek. Tak by tomu mělo být až do tří let dítěte.

Pomáhají jablka a jahody

Méně závažně bělosti zubů škodí některé nápoje a potraviny, skvrny způsobuje káva a čaj, ale také kola či červené víno. Z ovoce jsou to například borůvky. Každodenní konzumenti těchto nápojů mívají zuby pokryté pigmentovými skvrnami; ty jdou poměrně snadno odstranit, ovšem zárukou, že se zase znovu neobjeví, je jediné: vynechání právě oblíbených nápojů. Což není úplně snadné.

Jestliže navíc někdo absolvuje bělení zubů v ordinaci, nějakou dobu se bude muset vyjmenovaným "pochoutkám" vyhýbat.

Naopak pozitivně na sklovinu působí jahody, užívané prý už starými Římany coby bělidlo zubů. Babské rady je doporučují smíchat se sodou a vzniklou kaší si zuby potírat. Rada je to ovšem sporná, protože ovocná šťáva na druhou stranu může zuby naleptávat.

Podle Americké asociace estetické stomatologie bílé barvě zubů pomáhají například jablka, hrušky, celer, mrkev, květák či okurka; zvyšují produkci slin, které v interakci s vlákninou obsaženou v těchto potravinách přirozeně čistí zuby a likvidují bakterie.