1 Pěst na oko

Pod bílým oblečením by nemělo prosvítat barevné spodní prádlo ani bradavky. Nosí se pod ně pouze spodní prádlo tělové barvy.

Na bílé je všechno vidět, ale mnohdy je vidět i to, co je pod ní. A co by mělo zůstat na veřejnosti navždy skryto. Takovým typickým příkladem jsou černé kalhotky pod bílými kalhotami nebo růžová podprsenka pod bílou košilí. Ani absence spodního prádla skutečně není sexy. Přitom si stačí zapamatovat jediné pravidlo. Pod bílé oblečení jedině spodní prádlo v tělové barvě. Nikdy ne jiné. Zároveň platí, že spodní prádlo pod bílou byste měla nosit vždy.