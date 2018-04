Bikram jóga sází na horko

Zakladatel metody Bikram Chodhury pochází z Indie, tam jsou velká horka docela běžná. A zatímco našinec by v takovém hicu zalezl do stínu, Chodhury z nevýhody vytěžil přednost. Hlásá, že cvičení hatha jógy je v horku velmi zdravé.



Bikram jóga se cvičí v devadesátiminutových lekcích, během nichž se naučíte 26 poloh a dvě dýchací cvičení. Podmínkou však je, lekce probíhají v sále vyhřátém právě na 42 °C.''



"Cvičení je vhodné pro každého, bez ohledu na stupeň pokročilosti, věku, či méně vážným zdravotním kontraindikacím," tvrdí Chodhury. Na jeho metodu prý nedá dopustit Madonna, Rachel Welchová, Brook Shieldsová, Cameron Diazová, Kareem Abdul-Jabbar, David Duchovny...

Bikram Chodhury studoval jógu od svých čtyř let a ve 12-ti letech se stal národním šampionem Indie a tento titul 3x obhájil. V dospělosti spojil Bikram své znalosti východního učení s tříletou spoluprací s lékaři a vědci z Univerzitní nemocnice v Tokiu a vytvořil svůj vlastní systém poloh. V roce 1971 tuto svou metodu, na pozvání Americké Lékařské Asociace, přinesl do Spojených států a o dva roky později založil v Beverly Hills svou první školu ”Yoga College of India”.

Česko má své první studio



Od září má také Praha svůj první salón Bikram jógy. Vedou ho Petra Daňhelová a Tereza Bonnet-Šenková. Obě tuto metodu vyučují už dva roky. Tereza v prvním pařížském studiu Bikram jógy, Petra v salónech v Anglii a v Austrálii v Sydney.

Při slavnostním otevření prvního studia v Česku je minulý týden podpořila zpěvačka Ilona Csáková. Ve středu 11.10. si sem do teplíčka míří zacvičit i soutěžící ze třetí řady SuperStar.

Jógu můžete cvičit ve vlastním oblečení, ale také ve speciálním, které si tu koupíte. "Je ušito pro naše studio, z pohodlného a vhodného materiálu právě pro cvičení při vyšší teplotě," říká Petra Daňhelová, která odpověděla na několik otázek.

Proč se cvičí v teple?



"Cvičení hatha jógy v teple je podle zakladatele jedním z klíčů k úspěchu celého metody, protože cviky jógy v chladném prostředí mohou tělu velmi uškodit. Je totiž důležité si uvědomit, že cvičením jógy se mění struktura lidského těla. Ostatně nebezpečí úrazu při sportu v chladných prostorech platí pro všechny sportovní disciplíny obecně."

A čemu Bikram jóga pomáhá?



"Pročištění lymfatického systému, posílení imunitního systému, zvýšení kapacity plic a pružnosti páteře, posílení srdeční činnosti a kostí, zlepšení krevního oběhu, zpomalení příznaků stárnutí – to jsou jen některé pozitivní účinky. Díky potu se také čistí organismus, teplo otevírá póry, čistí pleť. Nutno podotknout, že teplo stimuluje i spalování tuků. Nikdo však nesmí čekat zázraky do týdne. Chce to vytrvalost, jako u každého cvičení."

Mohou cvičit i ženy těhotné a po porodu?



"Pokud cvičí před těhotenstvím, mohou se jí ženy opět začít věnovat po třech měsících těhotenství a následně po uplynutí šestinedělí."

Zlepší bikram jóga také psychiku?

"Bikram jóga zvyšuje sebedůvěru. Ženy kolikrát nejprve přicházejí v dlouhých volných tričkách, aby na sebe příliš neviděly v zrcadlech. Po čase však už chodí klidně i v přiléhavých a hezkých úborech. Jednak vidí výsledky, jednak o sobě začnou ztrácet pochybnosti. Mužům může zase cvičení nahradit velkou fyzickou zátěž, dodává jim energii a při stresujícím zaměstnání i duševní vyrovnanost. Velmi často pak po první hodině říkají, že je to naposled, co tvrdili, že je jóga jen pro ženské.

Je tahle jóga vhodná i pro děti?



Pro děti do třinácti let věku vhodná není.