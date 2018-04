Kvůli internetu musí mluvit rodiče s dětmi o sexu o pět let dřív

Co mají děti dodržovat na internetu? 1. Chránit si soukromí - stejně jako v reálném životě nemají děti říkat cizímu člověku kde bydlí, co budou kdy dělat nebo kdy nebude nikdo doma, i na sociálních sítích a na internetu obecně by neměly zveřejňovat žádná soukromá osobní data. Zkuste dětem nabídnout, že se podíváte, co o nich na sociální síti vidí úplně cizí lidé, a vysvětlete, že na jejich profil se nedívají jen kamarádi. 2. Nebýt důvěřivý - je třeba dětem objasnit, proč nelze přijímat nabídky přátelství od lidí, které znají jen ze sociální sítě, nebo je o ně žádat. A už vůbec že není možné se s takovými lidmi scházet. 3. Chránit svá data (nebo je alespoň zbytečně nenabízet ke zcizení) - ani dospělí si často neuvědomují, nakolik riskují při využívání nezabezpečených wi-fi sítí, kde může mírně zkušený hacker s vybavením v řádu stokorun komunikaci poměrně jednoduše sledovat. Když už se do takovéto sítě přihlašujete, vyvarujte se využívání takových služeb, kde by mohlo být „odposlechnuto“ heslo a následně zneužita identita - například web maily, internetové obchody, placené přístupy k různým zdrojům. Po návštěvě veřejné sítě je dobré ji z telefonu nebo tabletu odmazat. 4. Nenechávat si problémy pro sebe - pokud děti někdo ponižuje, obtěžuje, pronásleduje, nebo jim dokonce vyhrožuje, mají se svěřit někomu, komu věří, nejlépe dospělému. 5. Dbát o své věci - vysvětlete dětem, co mohou a nemohou na počítači dělat. Objasněte jim, proč není vhodné neomezeně pouštět na počítač své kamarády a jak lze zneužít jejich virtuální identitu. 6. Nebát se zeptat - děti by měly vědět, že nemají instalovat programy a vylepšení, pokud nemají jistotu, co daná služba, hra, aplikace obsahuje, nebo co instalace obnáší. Měly by dávat pozor například u serverů nabízejících hry zdarma, protože při jejich stahování a instalaci mohou nainstalovat i nevítané hosty v podobě mallware nebo počítačových virů. A pokud nevědí, je lepší se zeptat, než zkoušet, „co to udělá“. 7. Dodržovat obecná pravidla počítačové bezpečnosti - není to jednoduché, ale zkuste dětem vysvětlit, jak volit přístupová hesla. Je třeba volit jiná hesla než 1234, nepoužívat stejné heslo k různým službám a nikomu svá heslo neprozrazovat. Zvláště u menších dětí je na rodičích, aby nezapomněli na antivirový program s pravidelnými updaty, využití firewallu či speciálních programů na odstranění škodlivého malwaru. Mnohé z těchto programů jsou pro domácí účely zadarmo. zdroj: Počítačová škola Gopas