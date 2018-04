Holčičky nejvíc ocení stavebnici. Jak vybrat přínosnou hračku?

Hračka by měla být v první řadě pro dítě bezpečná, což znamená zdravotní nezávadnost materiálu, absenci ostrých hran (cca do osmi let věku) a rozbitných materiálů jako sklo.



Bezpečí na prvním místě

„Z hlediska bezpečnosti je důležité také označení, pro jakou věkovou kategorii je daný produkt vhodný. Nejpřísnější limity jsou stanoveny u hraček pro děti do tří let, jejichž organismus je velmi citlivý na negativní vlivy různých škodlivých látek,“ vysvětluje Lukáš Fiala z internetového obchodu Funbaby.cz. Tímto údajem se tedy rozhodně řiďte. Můžete se ale spolehnout na to, že budou výrobky na českém trhu bezpečné?



„Všechny výrobky, které se prodávají jako hračky nebo mají charakter hračky, musí splňovat českou verzi evropské normy ČSN EN 71, která je pravidelně novelizována a má několik částí. Sledují kompletní bezpečnost hraček od jejich mechanických vlastností, přes hořlavost až po chemické složení. Výrobek, který nesplňuje tuto normu, nesmí být na trhu v Česku nabízen. Pro speciální hračky existují ještě i další specializované normy,“ dodává Tomáš Zákoucký z firmy BINO zaměřené na dřevěné hračky.

Co je edukativní hračka?

Mnoho hraček se dnes tváří jako nástroje k výchově přinejmenším malých Einsteinů a označuje se jako edukativní a podporující vývoj a inteligenci dítěte. Odborníci ale rodičům radí nenechat se ošálit zdánlivou komplexností a atraktivitou výrobku.



„Opravdovými výchovnými hračkami nejsou blikající barevná „udělátka“ s obrovskými sliby, ale skládačky, které stavěly kreativní a přemýšlivé děti již po mnohá desetiletí,“ řekla pro server WebMD profesorka Roberta Golinkoffová, která se na Delawarské univerzitě zabývá výzkumem vývoje mozku a jazyka u dětí.



Odborníci se shodnou na tom, že při výběru hračky bychom měli dávat přednost jednoduchosti. Možná vám přijde úžasné, že zajíček dítě vyzývá k mačkání tlačítek a povídá si s ním, ale pro dítě to není přínosné. Příliš specifické hračky totiž děti ochuzují o možnost využít fantazii.

„Nejlepší hračky bývají často ty nejjednodušší, třeba jako kostičky, protože dají dětem dostatečný prostor k vlastní kreativitě a spontánnosti,“ dodává dětská psycholožka Vicki Panaccione.

Kostičky a autíčka - hvězdy dětských pokojíčků

Mezi „držáky“ patří v dětských pokojíčcích kostičky, autíčka a stavebnice. „Tyto hračky jsou relativně otevřené - dítě je může použít mnoha různými způsoby,“ objasňuje jejich oblibu mezi generacemi profesor Jeffrey Trawick-Smith pro NAEYC - americkou Národní asociaci pro vzdělávání malých dětí. A dodává, že při svém zkoumání dětských hraček a her zjistil, že oproti genderovým stereotypům si holčičky nejvíce užívají hraní se stavebnicí, autíčky a vláčky.



Odborníci jsou opatrnější ve vztahu k elektronickým hračkám, protože často přinášejí spíše pasivní zábavu a nevyžadují po dítěti přemýšlení. Pokud se již rozhodnete pro takovou hračku, zkontrolujte dopředu její hlasitost (mohla by poškodit dítěti sluch a vám pěkně pocuchat nervy) a volte výrobky s menší stimulací (blikání, pípání apod.). Snažte se také dítěti aktivity střídat a čas strávený pasivní zábavou namíchat s fyzicky náročnějšími hrami.

Posledním důležitým krokem před samotnou koupí je volba hračkářství. Je třeba si uvědomit, že hračky nakoupené prostřednictvím různých zahraničních e-shopů nutně nemusí splňovat všechny předpisy platné v Česku, a to i když vypadají stejně. To samé platí pro nákupy na tržnici.



Hračky udržujte a točte

„Každá hračka by měla obsahovat minimálně značku CE, pokud se jedná o hračku, která není vhodná pro děti do 3 let, tak také varování a příslušnou značku. V dobrých hračkářských obchodech by vám měl být personál schopen nejen poradit s výběrem hračky (s ohledem na věk dítěte atd.), ale také na požádání předložit prohlášení o shodě s příslušnou normou,“ informuje rodiče Zákoucký.



Pokud se chcete vyhnout úrazům, naučte děti hračky uklízet na vyhrazené místo.

Ani po výsadku v dětském pokojíčku ale dohled nad hračkou rodičům nekončí - pravidelně by měli kontrolovat, jestli nejsou poškozené, a buď je opravit, nebo vyhodit. Pokud se chcete vyhnout úrazům spojeným s ujetím nohy po autíčku nebo nakopnutím dřevěného vláčku, pak musíte s dětmi neúnavně trénovat uklízení hraček na vyhrazené místo.



Pokud se vám zdá, že váš potomek nashromáždil hraček až moc a rozptylují ho, zkuste některé hračky jednou za pár týdnů schovat a následně zase znovu dát na hraní. Podle odborníků je nejlepší hračky takto rotovat, pro dítě pak jsou zajímavější a je pro něj snazší se na hru plně soustředit.