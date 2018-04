Bezmasé jídlo není nuda, tvrdí šéfkuchaři. Zkuste, jestli vás nehoupou

Byla by škoda, aby se v našich představách vegetariánská kuchyně smrskla na salát se zálivkou, čočku s vejci nebo smažák s tatarkou. I bez masa totiž můžete vařit s grácií a vystřihnout klidně celé menu, které je chuťově pestré a nečekaně zajímavé.

Nebojte se experimentovat

"Barevnost vegetariánské kuchyně závisí na odvaze šéfkuchaře k používání a kombinování lokálních i cizokrajných surovin, tradičních a moderních postupů. Rozhodně není důvodu k monotónnosti," míní Luboš Rychvalský, majitel orientální restaurace Dahab.

Na rostoucí oblibu jídel bez masa vsadil také nizozemský šéfkuchař, který se přiženil do Prahy Filip Kavka Smiggels. "Vegetariánství je specializovaná kuchyně, která si zaslouží seriózní restaurace na úrovni," upozorňuje zakladatel a šéfkuchař restaurace Mlsná Kavka."Čím dál více lidí oceňuje lehčí jídla, čerstvé a sezonní suroviny a kvalitu místo kvantity. Vitaminy jsou in, živočišné tuky out. Z toho pohledu vegetariánská kuchyně nabízí přesně to, co teď lidi chtějí a potřebují," dodává Kavka Smiggels.

Jde to i bez řízků

Své chuťové buňky můžete až do 20. března seznámit s různými podobami bezmasé kuchyně na festivalu Vegetfest, který pořádá rezervační společnost Alakarte v sedmi pražských restauracích. V rámci festivalu vám vyhlášené podniky jako Fluidum Restaurant, Mlsná kavka, Dahab, Amade Restaurant, Indian Jewel a další nabídnou tříchodová degustační vegetariánská menu za příjemnou cenu 290 korun.

Stále váháte? Tak si pro začátek zkuste něco bezmasého připravit doma. Šéfkuchaři vybraných restaurací vám prozradí, jak na to:

Pastiňáková polévka

jak ji vaří šéfkuchař Filip Kavka Smiggels v restauraci Mlsná kavka

Pastiňáková polévka

30 g másla

30 g celeru

30 g mrkve

30 g cibule

30 g petržele

50 g pastiňáku

100 ml bílého vína

100 ml šlehačky

voda na zalití

2 bobkové listy

1. Zeleninu nakrájíme na větší kostky a pomalu smažíme dozlatova. Pak přidáme bobkový list a zalijeme bílým vínem a studenou vodou. Pomalu vaříme doměkka na mírném plameni.

2. Osolíme, vyndáme bobkový list, vlijeme šlehačku a rozmixujeme dohladka.

3. Vedle na pánvi si osmažíme tenké plátky pastiňáků a cibulové kroužky, kterými polévku na talíři dozdobíme.

Taštičky z nudlového těsta plněné čerstvým sýrem s restovanou zeleninou s houbami

podle šéfkuchaře Tadeáše Šumbery z Fluidum Restaurantu

400 g nudlového těsta

250 g čerstvého sýra

2 artyčoky

1 mrkev

100 g hlívy ústřičné

1 tuřín

100 g čerstvého špenátu

1 žloutek

50 g parmazánu

sůl, pepř

1. Nudlové těsto vyválíme (na cca 1 mm). Polovinu zeleniny mimo špenátu povaříme a nasekáme najemno. Smícháme se žloutkem, čerstvým sýrem a parmazánem, dochutíme solí a pepřem.



2. Z těsta vykrájíme taštičky asi 8 x 8 cm, naplníme zeleninovou směsí, překryjeme druhou vykrojenou taštičkou a okraje stlačíme k sobě. Dáme do vroucí osolené vody vařit 3-5 min.

3. Druhou část zeleniny a hlívu pokrájíme na menší kostičky a orestujeme na olivovém oleji do měkka, před podáváním přidáme špenát a přidáme trochu vody. Osolíme a opepříme.

4. Na talíř dáme nudlové taštičky a přes ně položíme restovanou zeleninu.

Jahodové knedlíčky s makovou zmrzlinou

podle šéfkuchaře Radka Šubrta z Amade Restaurantu

Na knedlíčky:

250 g měkkého tvarohu

3 lžíce cukru

10 dkg střídky z bílého chleba

10 dkg másla

1 vejce

citronová kůra z poloviny citronu

20 dkg čerstvých jahod

Na makovou zmrzlinu:

2 dcl smetany

1 lžíce máku celého

2 lžíce cukr

2 žloutky

1 vanilkový lusk

1. Střídku nastrouháme najemno, smícháme s tvarohem, cukrem, máslem a nastrouhanou citronovou kůrou. Přidáme žloutky a vypracujeme jemné těsto.

2. Jahody omyjeme a osušíme. Jednotlivě balíme do kousků těsta a vaříme ve vodě asi 8 minut, dokud nevyplavou.

3. Hotové vyjmeme a vložíme do rozpuštěného másla.

4. Smetanu svaříme s vanilkou a cukrem. Žloutky vmícháme do přecezené směsi a lehce prohřejeme. Přidáme mák a ve zmrzlinovém stroji připravíme zmrzlinu.